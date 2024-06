– Ez ennyire evidens, hogy ő lesz?

– Én abban nőttem fel, hogy mindig a rangidős a csapatkapitány, mert nyilván a fiatalok is rá hallgatnak jobban. Kriszti ráadásul igazi tyúkanyó alkat, mindenkivel törődik, mindenkihez van egy jó szava. Persze ha a vezetőedző felkér, hogy jövőre is én legyek, akkor örömmel mondok igent. De Kiki tapasztaltabb játékos, több mindent megélt, én is sokkal jobban felnézek rá.

– Mennyire volt teher ez a felelősség? Rakott valami pluszt a vállára, vagy inkább pozitívan hatott?

– Teljes mértékben fel kellett dolgoznom és sokat változtatott is rajtam. Édesanyám már a szezon közben is jelezte, hogy mennyit változtam. Ha esetleg otthon valami történt, és ő nem tudta hogyan oldja meg, akkor én elmondtam neki nyugodtan én mit tennék. Úgyhogy szerintem pozitív irányban hatott rám, éreztem a súlyát. Elvégre ott szerepelt a nevem mellett, hogy csapatkapitány. Ugyanakkor száz százalékig nem éreztem magam annak, mert annyira kis különbség van életkorban az egész csapatban.

– Nem lehet, hogy kevésnek érezte magát ehhez valahol tudat alatt?

– Maximalista vagyok. Mindig többet várok saját magamtól. Nem is feltétlen kevésnek éreztem magam, hanem inkább az volt bennem, hogy még nem értem el semmit ahhoz, hogy rám azt mondják, csapatkapitány vagyok. Fura kimondani, de a mögöttem érkező új generáció is már nagyon más, nem úgy néznek fel egy felnőttre, vagy egyáltalán nem úgy néznek fel egy tapasztalt játékosra, ahogy mi régebben. Persze rám nincs is miért felnézni. Ezért is lepett meg a szezonzáró csapatbulin, mikor odajött hozzám a Kövér Luca, hogy „Te vagy a legjobb csapatkapitány!”