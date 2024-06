A 21 éves Balázsi Márton a hátvédsorba érkezik. Már ifjúsági korosztályos játékosként kiemelkedett játékostársai közül, és bemutatkozhatott az UTE felnőtt csapatában, az elmúlt négy idényben 92 Erste Liga-találkozón szerzett tapasztalatot, ebből 33-at a tavalyi bajnokságban. Szezonról szezonra egyr ekomolyabb tényező a ligában a tehetséges, junior válogatott bekk.

A 20 esztendős Erdőhelyi István szintén hátvéd. A Győri ETO HC együttesétől igazolt Újpestre 2022-ben, ahol is az előző két idényben a junior korosztályos együttest erősítette, de néhány mérkőzésen már a felnőtt csapatban is bemutatkozhatott, ahol 6 mérkőzésen egy gólpassz került a neve mellé. A FEHA19-nél is minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy folytatódjék a játékos beilleszkedése a felnőtt jégkorong mezőnyébe.

A 20 éves Lászlóffy Botond posztja csatár. Tavaly már megismerhette őt a székesfehérvári publikum, hiszen akkor is a FEHA19-nél volt a játékjoga egy kölcsönmegállapodás keretében, ám sérülések nehezítették az idényét – csak 9 meccs jutott neki fehérvári mezben, egyetlen gólját éppen az UTE ellen szerezte –, amelyet végül anyaegyesületében fejezett be.