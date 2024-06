A szegedi válogatóversenyen a jövő heti, ugyancsak Szegeden rendezendő Európa-bajnokságra, no és az olimpiára kvalifikáltak a futamok. A dunaújvárosi Hajdu Jonatán, valamint ferencvárosi társa, Adolf Balázs már a második összevetésen térdeletek hajóba a nyári játékokon való részvételért. Az elsőt nagy fölénnyel, remek pályával nyerte meg a páros, majd a szegedi világkupán bronzérmet szereztek. A válogató második felvonásán is egyértelművé tette a Hajdu-Adolf kettős, hogy itthon nincs náluk jobb. Közel 2 másodperces előnnyel értek be elsőként az 500 méteres pálya végén, mint a Fejes Dániel (BHSE), Kollár Kristóf (Atomerőmű SE) alkotta egység.