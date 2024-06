Két ICEHL résztvevőnél elméletileg teljes a keret, a HK Olimpija és a Pioneers Vorarlberg csapatai bejelentették, hogy részükről készen állnak a 2024/25-ös szezon rajtjára.

A Pioneers különösen aktív volt, több mint két sornyi, összesen 11 játékost, öt kanadait, három amerikait, két osztrákot és egy svédet csábított magához a következő idényre. A keretük most Cedric Lacroix távozásával – aki a Pustertal mezét ölti majd magára –, valamint Kevin Macierzynski és Tobias Reinbacher szerződéshosszabbításával immár teljes.

A szlovénok utolsónak az amerikai Wyatt Ege-t igazolták le a Pustertaltól, és ezzel részükről szintén lezártnak tekintik a holtszezon ezen részét.

A Bolzano részéről azon dolgoztak, hogy a válogatott Luca Frigo kilencedik idényét is megkezdje a csapatnál, és a tárgyalásokat siker koronázta. Linzben ugyanez volt a helyzet Brodi Stuart esetében, és a tárgyalások végkimenetele is hasonlóan alakult, ő is a maradás mellett döntött.

A Vienna Capitals viszont új játékost igazolt, és Evan Jasperrel erősödött. A kanadai két és fél DEL-es szezon – az elmúlt két idényben kétszer is 17 gól és összesen 73 pont volt a mérlege –, majd egy évi cseh kitérő – a cseppet sem ismeretlen Mountfield Hradec Králove csapatának kötelékében – után érkezett a fővárosi csapathoz. Bécsben csapattársa lesz az első európai szezonját kezdő Brett Kemp is, aki három AHL/ECHL-idény után játszik majd először az öreg kontinensen.

A legnagyobbat viszont a Graz húzta, hiszen a DEL-ből érkezik hozzájuk Casey Bailey, aki korábban 13-szor az NHL-ben és 45-ször a KHL-ben is jégre lépett. A német bajnokságban négy szezonja volt, kiváló 160 meccsen elért 59+75-ös mutatóval.