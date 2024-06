Dala Martin 2004-ben született, tíz éves korában került a Vidihez. 2018-ban országos bajnoki címet nyert az U14-es együttessel, 16 esztendősen, 2020-ban mutatkozott be az NB III-as csapatban, 2021-ben pedig az U17-es magyar válogatottban is debütált. A 2021/2022-es szezonban hat bajnokin ült az NB I-es gárda cserepadján, a 2022/2023-as idényben a Vidi II kezdőkapusa volt. Legutóbb kölcsönben 17 mérkőzést védett végig az NB II-ben, a Nyíregyháza Spartacus hálóőreként bajnoki címet nyert.

- Nagyon jólesik, hogy a klub hosszútávon számít rám és szerződést hosszabbítottunk. Az elmúlt szezonban az volt a célom, hogy lépjek egy szintet felfelé a felnőtt fociban, szerezzek sok tapasztalatot, de mondhatom, hogy a várakozásaimat felülmúlta a mögöttünk hagyott idény, hiszen szinte tökéletes szezont zártunk - fogalmazott Dala Martin a fehervarfc.hu-nak. - Úgy érzem, nagyon sokat tanultam, fejlődtem és sok sikerélménnyel is gazdagodtam. Erős kapushármassal dolgoztunk, meg kellett küzdenem a helyemért a csapatban. Jól éreztem magam Nyíregyházán, de örülök, hogy visszatértem Fehérvárra és itt vetettem bele magam a munkába a múlt héten. Sok az ismerős arc, a keret számos fiatal játékosával játszottunk együtt az utánpótlásban, valamint ismertem korábbról az új stábot, az új kapusedzőnket is. Hegedüs Ferenccel kiskoromtól kezdve sokat dolgoztam együtt kisebb-nagyobb megszakításokkal, az ő kapusedzősége alatt mutatkoztam be az NB III-ban is, örülök, hogy vele dolgozhatok. Tóth Balázs és Veszelinov Dániel korábban nem volt még csapattársam, de az első naptól úgy tudunk együtt edzeni, mintha régóta ismernénk egymást. Jó a kohézió, gördülékeny a munka, biztos vagyok benne, hogy hosszútávon is eredményesen tudunk majd együtt dolgozni velük.