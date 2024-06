A középdöntős csoport első helye volt a tét a magyar junior női kézilabda-válogatott dánok elleni összecsapásán, az Észak-Macedóniában zajló korosztályos világbajnokságon. A rangadón a magyarok és az északiak is hat ponttal várták a kezdést, mindkét együttes száz százalékos mérleget tudhatott magáénak az első négy meccs után..

Ennek megfelelően az első félidőben még nem alakult ki nagy különbség a csapatok között: bár a magyar együttes egyszer sem került hátrányba, igazán ellépni sem tudott, háromszor is döntetlent mutatott az eredményjelző, utoljára a 22. percben. A félidőre jó hajrával 15–12-es előnnyel vonult Szilágyi Zoltán együttese, amelynek az első félidőben a védekezése működött jobban.

A szünet után aztán magasabb fokozatba kapcsolt a válogatott, és a támadásban is összeállt a játék, így az előny is folyamatosan nőtt. Ennek köszönhetően nem kellett izgulni, újabb magabiztos magyar siker született, így továbbra is megállíthatatlanul menetelnek a lányok, akiknek most egy nap szünet következik, 27-én pedig a negyeddöntőben lépnek pályára – az ellenfél kiléte csak később válik biztossá.

A legeredményesebb játékos Farkas Júlia volt hét góllal, míg Csíkos Luca ötször talált be, az Alba FKC játékosa, Kövér Luca 3 gólig jutott. Zaj Klára hét, Imre Szofi négy védéssel zárt.

– Nagyon stabilak vagyunk, a kulcs a masszív védekezés, amit meccsről meccsre hoznak a lányok. Ebből futunk, amiben benne vannak a hibák, de mindig van olyan játékos, aki át tudja lendíteni a holtponton az együttest. Ezen az úton kell tovább haladnunk – nyilatkozta Szilágyi Zoltán szövetségi edző a mérkőzés után.

Női U20-as világbajnokság, II-es középdöntő-csoport

Magyarország – Dánia

31-23 (15-12)

Szkopje, játékvezetők: B. Correa, R. Correa (brazilok).

Magyarország: Imre, Zaj (kapusok), Csernyánszki 2, Csíkos 5, Faragó 4, Farkas 7, Gém 1, Horváth, Kovács 1, Kövér 3, Panyi, Szabó A. 4, Szabó L. 1, Török, Varga 1 (1), Vártok 2. Edző: Szilágyi Zoltán.

Dánia: Almind, Kaysen (kapusok), Bang 6, Jensen, Johansen 1, F. N. Larsen, J. K. Larsen 1, Laursen 2, A. L. Lund 1, E. B. Lund, Nickelsen 1, Nielsen 1, Thestrup 5, Vestergaard 3 (1), Vinther 1, Waage-jensen 1. Edző: Larsen Flemming Dam.

Kiállítások: 2, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 1/1.