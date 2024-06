A Gyulai Memorial előtti hetek hónapok sajátja, hogy nem egyszerre zúdítják a nagyérdeműre a sztáratléták neveit, hanem az aktuális viadalon indulókat fokozatosan, kisebb csokrokba szedve ismertetik a szervezők. Nincs ez másképp most sem. Az első csillagközlő körben is nagyágyúk, ráadásul visszatérő klasszisok neveit jelentették be.

Az idén július 9-én Székesfehérváron rendezendő a World Athletic Continental Tour Gold sorozatába tartozó verseny évről évre a világ legjobb és legszínvonalasabb egynaposai közé tartozik.

A Gyulai Memorial mezőnyében húzónév lesz 2024-ben is a 400 méteren a verseny csúcstartója, a tokiói olimpia bajnoka, világbajnok, ötszörös Gyulai Memorial-győztes, Steven Gardiner. A bahamai klasszis 2015-ben állt először rajthoz Székesfehérváron.

Steven Gardiner 2015.ben versenyzett először a Gyulai Memorialon

Forrás: Getty Images



110 méteres gátfutásban idén is az indulók között sorakozik majd a legutóbbi három világbajnokság győztese, Grant Holloway. A két Memorial-sikerrel rendelkező amerikai szupersztár élete első profi meghívásos versenyén éppen Székesfehérváron állhatott rajthoz 2019-ben.

Magasugrásban újra nagy murit csaphat a közönségkedvenc olasz, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Gianmarco Tamberi. A sportág egyik legszínesebb egyénisége 2017-ben egy sérülésből felépülve szinte titokban jött Székesfehérvárra, és az akkor ugrott 2.28 métert nevezi a visszatérése pillanatának. Tamberi a másik nagyágyúval, a katari Mutaz Essa Barshim-mal osztoztak az olimpiai aranyérmen Tokióban.

A nők 100 méteres gátfutó számában ezúttal is rajthoz áll Tokió olimpiai bajnoka, Jasmine Camacho-Quinn. A Puerto Rico-i sztár 2021-ben még nemzetközi cím nélkül, mindössze harmadik európai versenyére érkezett Székesfehérvárra, ami a tokiói olimpia előtti utolsó fellépése volt. Győzött, majd a japán fővárosban ötkarikás bajnok lett.

Természetesen nem csupán a nemzetközi mezőny krémje, de a a legjobb magyar atléták is megméretik magukat a Gyulai Memorialon. A Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ derékmagasságban húzódó korlátja mögött feszít majd a kétszeres világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes kalapácsvető, Halász Bence.

De a 400 méter országos csúcstartója, az idei fedettpályás világbajnokság ötödik helyezettje, Molnár Attila is versenyez majd.

100 méter gáton a 2022-es Év Sportolónőjének választott, Eb-ezüstérmes Kozák Luca is harcba száll az előkelő helyezésekért.