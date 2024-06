Szita Donát neve jól cseng Székesfehérváron, bár nehéz idényeket tudhat maga mögött a ponterős, tapasztalt támadó.

Az előző szezonban sérülések miatt mindössze három mérkőzésen léphetett jégre, azokon sem tökéletes állapotban. Ennek ellenére is szerzett két gólt, így óriási erősítés lesz a FEHA19 fiatal csapatának az egykoron az EBEL-ben, valamint Franciaországban, Dániában és Lengyelországban is profiskodó csatár.

– Az elmúlt pár évem nem volt túl egyszerű semmilyen szempontból. Amikor tavaly nem tudtam folytatni a játékot, és a harmadik meccsem közben lejöttem a pályáról, akkor azt gondoltam, hogy innen nem lesz már tovább.

Szerencsére nem így alakult. Amikor eldöntötte, hogy nem tudja folytatni, mert a teste nem képes rá, akkor megváltozott minden.

– Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de olyan volt, mintha egy terhet levettek volna a vállamról, és azóta sokkal jobban érzem magam egyébként mentálisan is. Már azóta túl vagyok a műtéten, és eldöntöttem, hogy folytatni fogom.

Szita Donát tapasztalataiból, meglátásaiból sokat tanulhatnak majd a fiatalok is.

– Nem leszek az a srác, aki azt érezteti, hogy ő itt mindenki fölött áll és mindenkinél okosabb. Szeretnék abból valamit visszaadni, amit eddigi pályafutásom során az Akadémiától kaptam.

A célokkal pedig teljesen tisztában van.

– Arról szól ez a projekt, hogy ezek a srácok, akik itt lehetőséget kapnak, továbbléphessenek egyszer a pályafutásukban, akár a Hydro Fehérvár ICEHL-csapatába, akár máshova külföldre vagy éppen itthon. Hogy azok a srácok, akikben megvan a potenciál, ők szintet tudjanak lépni, és meg tudják mutatni azt, hogy képesek kimagasló vagy jó játékosok lenni egy felnőtt bajnokságban – nyilatkozta Szita Donát.