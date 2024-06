Pető Tamás mellett a Vidi első bajnokcsapatának középpályása, Polonkai Attila is fontos szerepet vállalt. A 45 éves Poló 2008 és 2012 között volt a fehérváriak elnyűhetetlen játékosa, majd a Puskás Akadémia FC-t és az Aqvital FC Csákvárt erősítette. 2018-as visszavonulását követően a Puskás Akadémián dolgozott edzőként, az NB I-es együttes másodedzője volt.

- Jó érzés volt visszajönni Fehérvárra, rengeteg sok szép emlék felvillant - mesélt a klub honlapjának Polonkai Attila. - Nagyon jól érzem magam ebben a környezetben, még akkor is, ha egy-két helyre huszonhat folyosón keresztül jutok el - a régi stadion nem volt ennyire modern - mosolygott. - Vannak páran, akik már akkor is itt voltak, vannak akikkel máshol találkoztam már, sőt, akad olyan, akivel játszottam is együtt. A társaság és a környezet is remek, bízom benne, hogy a hangulat is hasonló lesz. Valamint remélem, hogy jó szakmai munka mellett sikereket is el tudunk érni. Nagyon örültem a lehetőségnek, sokat egyeztettünk Pető Tamással, megtisztelő, hogy megkeresett és gondolt rám. Bízom benne, hogy én és a stáb is tud neki annyit segíteni, mint amennyi bizalmat belénk fektetett.

Polonkai Attila beszélt arról, mi az, amit hozzá tud tenni a csapat életéhez.

- Az egyik legfontosabb, hogy a megfelelő távolságtartás mellett próbálok mindig olyan kapcsolatot kialakítani a játékosokkal, ami a közös bizalmon alapul, hogy meg tudjuk beszélni a problémákat. A legfontosabb egy olyan környezet kialakítása, melyben mindenki érzi, hogy bele tudja tenni a maga kis munkáját, mert annál inkább magáénak érzi majd ezt a közeget.

A másik asszisztens edző, Gunther Zsolt hat éve dolgozik együtt Pető Tamással. A 40 éves szakember Veszprémben nőtt fel, ott is kezdett futballozni, majd az Ajka NB II-es együttesében szerepelt tíz éven át. Játékospályafutását nevelőegyesületében zárta, Pető Tamás labdarúgója volt, majd a szakmai stáb tagja lett.

Gunther Zsolt (középen szürkében) régóta dolgozik együtt a vezetőedzővel

Forrás: fehervarfc.hu

- Tamás rendkívül profi mentalitású, karakteres, karizmatikus edző. Ezekkel a stílusjegyekkel nagyon tudok azonosulni - jelentette ki Gunther Zsolt. - Nem mondom, hogy nem lepett meg a felkérés, óriási megtiszteltetés, hogy a Vidi pályaedzője lehetek. Próbálom a legjobb tudásom szerint elérni a kitűzött célokat. Veszprémben mi általában a fiatalokra támaszkodtunk, nagyon könnyen megtaláltuk velük a megfelelő hangnemet, szerintem itt is zökkenőmentes lesz a kohézió kialakítása.