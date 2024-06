– Sikerült magunkat kipihenni a bajnokság utáni időszakban, így teljes mértékben készen állunk a felkészülési időszakra – kezdte gondolatait lapunknak a Puskás Akadémia FC 30 esztendős középpályása, Artem Favorov. Hozzátette, jól kezdődött a felkészülés, az első időszakban leginkább a futásra koncentráltak, de az elkövetkezendő napokban már a labda is előkerül az edzésen. Mint azt kiemelte, minden a tervek szerint halad, minden tökéletes jelenleg.

Az ukrán futballistát arról is megkérdeztük, milyen érzés, hogy a Konferencia-liga selejtezőjében egy olyan csapat ellen léphet majd pályára, amely a hazájában játszik.

– Nagyon jó érzés, hogy a Dnyipro-1 ellen játszhatunk, jó csapatuk van, sok játékosuk van. Nem játszottam otthon már jó pár éve, így nem tudom pontosan, hogy milyen szintet képviselnek a bajnokságban, hogyan játszanak. Úgy gondolom, hogy nehéz feladatunk lesz, hiszen az teljesen mindegy, hogy ki ellen játszunk. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz könnyű – fogalmazott Favorov. A futballista korábban, 2019-ben két alkalommal is pályára lépett akkori csapatában, a Desznában a Dnyipro-1 elleni bajnokikon az ukrán élvonalban.

A 30 esztendős játékossal az Európa-bajnokságról is beszélgettünk. Követi hazája, Ukrajna mérkőzéseit, akiknek még van esélye a továbbjutásra.

– Meglátjuk, hogy mit tudnak elérni, van még esélyük és ez a legfontosabb. Az ukránok meccsei mellett természetesen Magyarország összecsapásait is figyelemmel követtem. Úgy gondolom, hogy egy kicsit szerencséjük is volt a skótok ellen, de az utolsó percekben akár három-négy alkalommal is betalálhattak volna. Tegnap Horvátország döntetlent játszott, így jó esélyük van arra a magyaroknak, hogy harmadikként továbbjussanak – folytatta gondolatait Favorov.

Az új idénnyel kapcsolatban is megosztotta gondolatait a középpályás, aki egy fontos célt is kiemelt.

– Minden idényben egy célom van, hogy jobb legyek, mint amilyen az előzőben voltam. A legjobbamat próbálom nyújtani, hogy ezzel a csapatnak is segítsek. Számomra sokkal fontosabb, hogy jól teljesítsen a csapat, mint hogy egyéni célokat érjek el, hiszen csapatjátékos vagyok. Ha jól teljesítünk az egyéni teljesítmény úgy is jönni fog magától – zárta gondolatait Artem Favorov.