Az OCR versenyket jó, már-már parti hangulat jellemzi, ami kedvezően hat a motivációra. Az ellenfelek tisztelik és szurkolnak egymásnak.

Fotó: OCR European Championships

Említette, hogy még gyerekcipőben jár: Hogyan lehetne népszerűbbé tenni?

– Itthon valóban még valóban fiatal sportágnak mondható. Sokszor, ha megemlítem a sportág nevét, hogy OCR nem tudják miről beszélek. A Spartant, vagy Ninja pályát már többen ismerik azért, de félnek tőle, nagyon keménynek tartják. Érdekes, hogy például a tavalyi vagy az idei Eb- n is a környező országokban mennyivel másabb a helyzet. Rengeteg fiatalt vonz, van utánpótlás. Nálunk valószínűleg mások a trendek. Főleg a lányoknál van egy nagy “űr”. Van olyan verseny, ahol a lányok közül az én korosztályomban mindössze hárman indulnak egy bajnoki fordulón. Én az iskolákban kezdeném népszerűsíteni a sportágat. Nagyon jó csapatépítő lehetőség, hiszen csapatversenyek is vannak, és ahogy már említettem az önismeret/önfejlesztés szempontjából is fontos. Lehetne iskolák közötti rangadó. Mivel ennyire sokrétű, minden izmot megmozgat, sőt futás, erőnlét, mozgáskoordináció, gyorsaság is kell hozzá. A szakiskolákban, ha jól tudom a katona kadétoknál már van ilyen edzésforma.

Egy-két helyen van már pálya Magyarországon, ahol lehet edzeni, például: Alaptábor – Szada, 63. Bázis – Nagyatád, Tibike pálya – Kecskemét. Most adtak egyet át Oroszlányban is, és épül Polgárdiban a Camp 8154-es nevezetű. Úgy gondolom, ha minél több ember számára elérhetővé válik a gyakorlási lehetőség, annál népszerűbb lesz a sportág. Reménykedem benne, hogy hamarosan még több pálya épül majd, és lesz Fehérváron is.

A tini akadályfutó mindig igyekszik a legjobbját nyújtani a különböző feladatoknál.

Fotó: OCR European Championships

Ha jól tudom, kvalifikálta magát a nyári világbajnokságra, de a költségek miatt nem vesz részt. Hogy lehetséges ez?

– Ennek nagyon egyszerű oka van, a pénz. A Határzóna Sportegyesület tagja vagyok, de ezek az utak nagyon sokba kerülnek és kevés a szponzor. Én 100 méteren és 3 km-en versenyzek ezeknek a nevezési díja egy versenyen átlag 20 ezer forint. A vidéki versenyek pedig messze vannak és az utazási költség is hozzá jön még a nevezéshez. Vannak kétnapos megmérettetések, mint például Debrecenben – OCR Bowl, mivel egyik nap van a 3 km futás és a 100 méter selejtező, másik nap a csapatversenyek és a 100 méteres döntők. Ilyenkor szállást is kell fizetni. A bajnoki fordulók adottak, ebben vannak a kvalifikációs versenyek az Eb- re és a vb- re. És vannak a külföldi versenyek (Szerbia, Ausztria, Cseh, Lengyel) is. Egyszóval nekem drága, úgyhogy kell a logisztika, hogy hova megyek és hova nem. Amerika biztos mindenkinek nagy álma lett volna, ahogy nekem is, de most ez nem volt elérhető. Szüleim nagyon sokat fizettek az eb-re, vb- re,de ezt már ők sem tudták finanszírozni. Nyáron én is dolgozom, ezzel én is besegíteni a versenyeim költségeire.