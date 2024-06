Három egyszerű kérdést tettek fel nekik, és ebből a hármasból a magyar klubvezető kiütéssel nyerte a csatát, lazán és frappánsan válaszolva mindenre.

Az első kérdés ez volt: Mi a cél a CHL-szezonban?

– Nagyon menő dolog számunkra. hogy három éven belül másodszor vehetünk részt a Bajnokok Ligájában. Rettentően várjuk a szezont, izgatottak vagyunk, hiszen az Alba Aréna is új, idén használjuk először, és reméljük sikeresen indíthatjuk a hokiszezont, minőségi CHL-meccsekkel.

Arra a kérdésre, hogy "Mit gondol az ellenfelekről?" ennyit válaszolt:

– Igazából nagyon jó a sorsolásunk. Két cseh csapattal is idegenben játszunk, és mivel mindkét helyszín közel van, így a szurkolóinknak lehetőségük lesz odautaznia és velünk együtt átélni az élményt. Lesz egy hosszú utunk is Svédországba, ami számunkra teljesen új terület, de izgatottan várjuk a felfedezést. Emellett lesz két hazai meccsünk svájci ellenfelekkel, ebből az egyik a CHL-címvédő. Érdekesség, hogy két éve is megmérkőztünk a címvédővel. De a Lausanne is minőségi ellenfél, tehát nagyon mélyre kell ásnunk, hogy fel tudjuk venni a versenyt ezekkel a csapatokkal.

És melyik meccset várja a legjobban?

– A csehországi meccseket az atmoszféra miatt, mert azt mondanom sem kell, hogy igazi kiváltság Prágában játszani. És természetesen hazai pályán a CHL-bajnok elleni mérkőzés ami különös izgatottsággal tölt el minket, és nem csak a CHL, hanem az új arénánk miatt is.