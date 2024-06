– Korosztályos válogatott és junior-világbajnok volt, nem tervezte, hogy ennél már előrébb tart ennyi idősen?

– Nem, mert mindig későn érő típus voltam. A kézilabdában soha nem volt önbizalmam. Ez is csak pár éve változott meg, amihez kellett egy olyan családi közeg, háttér, ami nélkül nem jutottam volna el idáig. Minden meccsre elkísérnek ha tudnak. Édesanyámmal napjában többször beszélek telefonon, az MTK-s időszakban ez hatványozottan igaz volt. És ők voltak az elsők is, akik azt mondták, hogy ha úgy érzem, akkor hagyjam abba a játékot. Csak addig csináljam amíg örömet okoz. Szóval voltak álmaim, de mindig úgy voltam vele, hogy én mindent szépen fokozatosan szeretnék elérni, nem akarok kihagyni egyetlen lépcsőfokot sem. Erre is neveltek, hogy mindenért meg kellett dolgozni. Talán előrébb tarthatnék ennyi idősen, de nem bánom, hogy nem így alakult, mert cserébe megtapasztaltam mindent, amit lehetett.

– Ki volt az, akivel a legjobb itt játszani?

– Én ezt az egész csapatot mondanám. Így, hogy irányítót játszhatok, nagyon hamar megtaláltam a hangot mindenkivel, hogy kinek mi a jó. Mert nekem nem az a fő feladatom, hogy gólokat lőjek.

– Pedig az is egész jól ment, másodállásban még sok gólt is lőtt.

Mert mindenki megpróbált az elején hozzám is alkalmazkodni, és így nekem is könnyebb volt. Ezért nem emelek ki senkit és mondom az egész csapatot. Eleinte például Tamara Smbatiannal nem voltam sokszor együtt a pályán, de a végére összeszoktunk. Hasonló a játékstílusunk, így ha valakit feltétlenül ki kell emelni, az ő. Mivel mind a ketten a cselező típusok vagyunk, nála már tudom, hogy ha erre cselez, akkor valószínűleg mit fog csinálni, mert én is azt szoktam. Nem mellékesen a mentalitásunk is hasonló, és korban is elég közel vagyunk egymáshoz.