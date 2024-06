A vezetőedző kiléte már nem volt titok, Pető Tamás nevét néhány napja jelentette be a klub. Az 50 esztendős szakember korábban játékosként, játékosmegfigyelőként, másodedzőként és megbízott edzőként is dolgozott a csapatnál.

Pető Tamás szakmai stábjában asszisztensedzőként kap szerepet a Vidivel játékosként 2011-ben bajnoki címet szerző, 130 NB I-es bajnokin pályára lépett Polonkai Attila, valamint Gunther Zsolt, aki az elmúlt hat évben szintén másodedzőként segítette Pető munkáját a Veszprémnél.

A kapusedző Hegedüs Ferenc lesz, a korábban szintén a csapatot játékosként is erősítő szakember az elmúlt években az NB III-as, illetve a női NB I-es fehérvári csapatok, valamint az utánpótlás együttesek kapusaival is dolgozott. A videóelemzői teendőket továbbra is Pap Bence látja el.

– A korábbitól eltérő játékrendszerben gondolkozom, az a célunk, hogy ezt a rendszert a játékosok minél gyorsabban elsajátítsák és működjenek az automatizmusok. Támadófutballt szeretnék játszani, és fontos célom az is, hogy jó közösség legyen a csapat, amit korábbi együtteseimnél mindig sikerült elérnem. Az új szezonra kiemelt célunk a fiatal játékosok beépítése a csapatba, ez a feladat közel is áll hozzám, és természetesen szeretnénk, hogy e mellett minél eredményesebben is szerepeljünk – nyilatkozta Pető Tamás vezetőedző.

Szerdán megtartották a Konferencia Liga-selejtező második fordulójának sorsolását is, ahol a Fehérvár FC az azerbajdzsáni Sumqayit FK-t kapta ellenfélül.

– A sorsolást élőben követtem végig az UEFA honlapján, és bár még nincs sok információm az azeri ellenfelünkről, azt tudom, hogy sok légiósuk van, és azt gondolom, a legnagyobb hiba az lenne, ha lebecsülnénk őket. Biztos vagyok benne, hogy a szakmai stáb nagyon részletesen fel fogja térképezni őket, bizakodva várom a mérkőzést. Reggel gyorsan átfutottam a szűkítés utáni lehetséges ellenfeleinket, de mivel a csapatok nagy részét nem ismertem mélyebben, nem volt „kívánságlistám” sem. Eddig egyszer jártam életemben Azerbajdzsánban, 2018-ban az U21-es válogatottal játszottunk Bakuban 3-3-as döntetlent. Én tavaly léptem pályára először a Konferencia Liga selejtezőjében, akkor még a ZTE színeiben, a Vidivel ez lesz az első nyári kupaszereplésem. Természetesen motiváltan várjuk a párharcot, jó erőfelmérő lesz számunkra – nyilatkozta Gergényi Bence, miután eldőlt, hogy ki lesz az ellenfél a KL 2. selejtezőkörében.

– Az első napok még részben az ismerkedésről szólnak, de már a reggeli megbeszélésen vázolta a vezetőedző az elképzeléseit, és ezeket biztosan még jobban megismerjük majd a gyakorlatban is a következő időszakban. Az elmúlt hetekben fel tudtam töltődni, főleg a családdal és a barátokkal töltöttem ezt az időszakot, a végén már vártam, hogy visszatérjünk a stadionba. Minden játékos motivált, elszántan vetettük bele magunkat a munkába. Örülök annak is, hogy sok tehetséges, fiatal játékos készül velünk, előttük a lehetőség a bizonyításra, mi pedig igyekszünk segíteni őket a tapasztalatunkkal – tette hozzá a hátvéd.