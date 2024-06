– Ebben a négy hétben volt időnk összeszedni magunkat, elgondolkodni a történteken, hogy milyen volt a szezon. Mindenki szeretett volna odaérni a harmadik helyre, de így is büszkék lehetünk a tavalyi szezonra. Ahogy a csapattársaim arcán láttam hétfőn az orvosi vizsgálaton, a négy hetes szünet után már ők is várták, hogy újra találkozzunk. A tavalyi évben nagyon jó öltözői hangulat alakult ki, és ez szinte ugyanott folytatódott – persze néhány játékos kivételével, aki még nem jöttek vissza, vagy eligazoltak. Tényleg nagyon jó társaság alakult ki, és azt mondom, hogy hiába a hosszú szünet, mintha két napja váltunk volna csak el, minden zökkenőmentesen ment tovább. Bemutatták nekünk az edzői stábot, Pető Tamást régóta ismerem, de még nem dolgoztunk együtt. Viszont jókat hallottam róla, keménykezű edző, megköveteli a kemény munkát, és ha ezt elvégezzük, szép szezon elé nézhetünk. Polonkai Attila nekem volt négy-öt éven át edzőm, de volt szerencsém vele játszani is. Megéltünk szép győzelmeket a pályán is, remélem ezt most itt is meg fogjuk ismételni. Bizakodva várom a következő szezont. A Konferencialiga sorsolást együtt néztük, és beszéltük is, hogy jó messzire kell utaznunk, de ha egységes csapatként fogunk pályára lépni és a tavalyi arcunkat mutatjuk, akkor szép sikereket érhetünk el. Ennél jobban egyelőre nem merültünk bele, még nem elemeztük az ellenfelünket. Az NB I-ben Kecskeméten kezdünk, ez rögtön egy kemény és erős összecsapás lesz. Kecskeméten nem egyszerű játszani, a tavalyi bajnokságban is megszenvedtünk ott. Náluk ez ott mindig harcos mérkőzés, és most is erre számítok – nyilatkozta Spandler Csaba.