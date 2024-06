Tikkasztó hőség és erős mezőny várta az Alba Regia Atlétikai Klub versenyzőit a területi bajnokság újabb állomásán.

Az U14-es korosztályban kiemelkedően teljesített Szabó Niobé. Távolugrásban 537 centiméteres egyéni csúccsal diadalmaskodott, 80 méteres síkfutásban ezüstérmet szerzett.

Grosz Zsombor (középen) remekelt

Fotó: Babos Rita



Grosz Zsombor 200 méteres gátfutásban nem talált legyőzőre, 80 méteres síkfutásban a dobogó második fokára állhatott fel.

Farkas Ádám 300 méteres síkfutásban utasította maga mögé a teljes mezőnyt és lett aranyérmes.

Farkas Ádám is nyerte számát

Fotó: Babos Rita



Vasi Sára sípoló rakéta hajításban győzött.

Gyovai Gergely gerelyhajításban ért el aranyérmet jelentő távolságot.

Zsédely Liza magasugrásban és 60 méteres gátfutásban is ezüstérmet szerzett.

Bálványos Nóra magasugrásban, Képli Zsófia 200 méteres gátfutásban, Lauber Léna sípoló rakéta hajításban, Farkas Zalán távolugrásban állhatott fel a dobogó harmadik fokára.

Az U16-os korosztályban Zsigmond Emma magasugrásban és sípoló rakéta hajításban is ezüstérmet szerzett.

Koszpek Bianka ezüstéremig hajította a gerelyt, Simon-Pörgye Száva súlylökésben lett második. Görgicze Kolos szintén sípoló rakéta hajításban lett ezüstérmes. Tamási Borbála magasugrásban állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Az őszi korosztályos országos bajnokságra még a szeptemberi, harmadik fordulóban is lehet kvalifikálni.

Felkészítő edzők: Babos Rita, Bellér-Leiner Viktória, Borsányi Zoltán, Salamon András és Szabó Dániel.