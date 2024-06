Összesen 21 ország, 610 versenyzője lépett tatamira a WKB (World Kyokushin Budokai) világszervezet Európa-bajnokságán, a Vértesi Tömegsport Közhasznú Sportegyesület öt versenyzővel képviseltette magát. Reichert Jázmin diadalmaskodott az U16-os lányoknál a -55 kg-os súlycsoportban, Reichert Hanna (U12 lány +45 kg) ezüstérmes lett, Solymosi Sára (U16 lány -55 kg) és Kántor Viktória (női -55 kg) bronzérmet vehetett át díjkiosztón. Králl Máté (U16 fiú +70 kg) a 6. helyen zárta az eseményt.

Formagyakorlat és küzdelem versenyszámokban bizonyíthattak a versenyzők, a küzdelem szabályrendszere utánpótlás korosztályokban is közelített a felnőtt kategóriákban megszokotthoz, hiszen teljes erejű fejrúgásokat is engedélyezett a fiatalok számára, természetesen megfelelő védőfelszerelések használata mellett. Ez különösen fontos a fiatalok minél szélesebb körű tapasztalatszerzésének szempontjából, hiszen felnőtté válva nem jelent számukra túl nagy ugrást a keményebb szabályrendszer. A versenyen szereplő 18 tagú magyar válogatottból öten a VTSE-t képviselték, ezúttal sem a létszámot növelték, hanem eredményesen szerepeltek. A Reichert Jázmin, Reichert Hanna, Solymosi Sára, Kántor Viktória, Králl Máté összeállítású csapatot a válogatott edzői stábja mellett Shihan Bőke Béla és Senpai Dezső Kata is segítette a felkészülés során és a kontinensviadalon.

-A kis létszámú, remek formában levő magyar csapat kitűnően teljesített, összesen 3 arany-, 5 ezüst- és 4 bronzérmet szerzett, ezzel az éremtáblázat 7. helyén végzett – értékelt Bőke Béla. - A jó eredményből a fehérvári gárda is kivette a részét. A mérlegünk 1 arany-, 1 ezüst-, 2 bronzérem, illetve Králl Máté, bár a dobogóról lemaradt, értékes 6. helyezést tudott begyűjteni. Az újoncokkal megtűzdelt csapat eredményességét a tragikus színvonalú szervezés mellett az is hátráltatta, hogy többen közülük éppen korcsoportot váltottak, így a rutinosnak számító versenyzők is komoly nehézségekkel néztek szembe. Kántor Viktória első komoly felnőtt nemzetközi megmérettetésen esett át Törökországban. Az U21-es kategóriában ugyan voltak már tapasztalatai, indult világbajnokságon és világkupán is, valamint néhány kisebb felnőtt versenyen, de az igazi megmérettetésnek a „nagyok” mezőnyében most jött el az ideje. A 16-os tábláról indulva török és lengyel ellenfelét búcsúztatta wazaari és ippon értékű találatokkal és csak a nála jóval rutinosabb, abszolút esélyes angol versenyző tudta megállítani hosszabbításban, bírói döntéssel. Ezzel az eredménnyel letette névjegyét a nemzetközi felnőtt -55 kg-os mezőnyben.