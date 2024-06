A most induló szezonban már nem Bartosz Grzelak ül a kispadon. A lengyel és svéd állampolgársággal is rendelkező szakember Újpestre szerződött, helyét a Fehérváron közel sem ismeretlen Pető Tamás vette át.

– Mondhatom azt, hogy egy kicsit hazajöttem. Két évvel ezelőtt távoztam, akkor mint nemzetközi scout dolgoztam a klubnál. Azóta is sokan megmaradtak itt, akikkel akkoriban együtt dolgoztam. Azt megelőzően hat évig tevékenykedtem a klubnál, tehát nagy drukk nem volt bennem. De jó érzés volt bejönni, belépni az épületbe, az öltözőbe. Nyilván más most, hogy vezetőedzőként léptem be, és nagyon nagy felelősség van rajtam de én nagyon szeretem a kihívásokat. Nem fogok megrettenni egy percig sem, az biztos. És azok az emberek sem, akiket kiválasztottam a munkára. Ez száz százalék. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez a klub sikeres legyen. A felkérés után nagyon rövid időnk volt arra, hogy összerakjuk a stábot. Rettenetesen gyorsan kellett dönteni, és összeszedni mindenkit. Gunther Zsolttal együtt dolgoztam Veszprémben hat évet, ismerjük egymás rezdüléseit, ő nagyon fontos láncszem lesz ebben a munkában. Polonkai Attilát sem kell bemutatni, exjátékosa a klubnak, sok éves tapasztalata van pályaedzőként a Puskás Akadémiánál, így nagyon hasznos tagja lesz a stábnak. Hegedűs Ferenc pedig fellépett az utánpótlásból, de az én tudomásom szerint ők már dolgoztak együtt a kapusokkal, így ő is nagyon jó választás. Igazából a legfontosabb üzenet az őszinteség és a nyitottság lesz. Kaptunk egy nagyon szép, ugyanakkor nagyon nehéz feladatot. Nagyon fontos lesz a játékosoknak a hozzáállása a stábhoz és a munkához. Mi hiszünk benne, hogy az elvégzett munkának meg lesz az eredménye. Nyilván ez egy kicsit más munka lesz, mint az előző évben, de ahogy az első edzésen láttam, és ezt ki is kell emelnem, határozottan jó volt a játékosok mentalitása. Ha ez így megy tovább, akkor nagyon nagy gondunk nem lesz a szezon során és szép eredményeket tudunk majd elérni. Amikor megkerestek és kineveztek, kimondott kérés volt a klub részéről, hogy a fiatalokat kell építeni, a fiatalokat használni és meg kell felelnünk a fiatalszabálynak. Ez nem áll tőlem távol, úgyhogy ezzel semmiféle problémám nem lesz. Nagyon sok fiatal és tehetséges játékos van, néhányan még vissza is tértek kölcsönből. Mindenki meg fogja kapni a lehetőséget és a bizalmat, remélem a játékosok élnek is vele és ha szépen fejlődnek, akkor nagyon szép szezont fognak befutni. A jövő héten indul a keményebb munka, a fizikális felkészítés, hétvégén pedig egy mérkőzéssel zárunk – nyilatkozta Pető Tamás, a Fehérvár FC vezetőedzője.