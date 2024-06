Ezzel pedig tulajdonképpen megkezdődött a felkészülés a jövő évi, dán-svéd közös rendezésű A csoportos világbajnokságra a férfi felnőtt válogatottnál.

Június 12-14. között a meghívottak száraz teszten és sportpszichológusok által tartott foglalkozáson vesznek részt Puskás Sándor erőnléti edző, illetve dr. Németh Gergely vezetésével, és több jeges edzést is tartanak számukra.

– Fontos kihangsúlyoznom, hogy ez a program nem egyenlő a magyar válogatott összetartásával, ez egy fejlesztőtábor, ahová nagyrészt U25-ös játékosokat hívtunk meg, azokat, akikben hároméves távlatban a legnagyobb potenciált látjuk, hogy a felnőtt válogatottban szerepelhessenek – mondta Majoross Gergely, hozzátéve, most az első számú cél a fizikai állapot felmérése, majd ezen tapasztalatok alapján az új célok meghatározása. A kapitány elmondta, ez nem egyszeri alkalom, a jövőben is lesznek fejlesztőprogramok, a tervek szerint július végén lesz a következő. A program abban is segít, hogy az U20-asok közül többen kerüljenek a felnőtt keretbe.

A mostani U25-ös magyar válogatott fejlesztési programban a Hydro Fehérvár AV19 csapatából a kapus Horváth Dominik, a hátvédek közül Falus Ádám, Csollák Márkó, Kiss Roland, míg a támadók közül Terbócs István, Ambrus Csongor és Ambrus Gergő vesz részt, míg a FEHA19-ből Dobos Mihály Bendegúz lesz ott az Óbudai Jégcsarnokban.

A stábban Szilassy Zoltán, Svasznek Bence, Ladányi Balázs, és Bartalis Balázs mellett a FEHA19 Erste Liga csapatának vezetőedzője, Tokaji Viktor is helyet kapott.