Minden kezdet nehéz, tartja a mondás. Ezen állítás igazságtartalmáról talán még korai megkérdezni Pető Tamást, a Fehérvár FC új vezetőedzőjét, de remélhetőleg szép hónapok állnak a csapat előtt, a lehető legkevesebb nehézséggel.

Az elmúlt egy hétben ugyanis nem a felhőtlen gondtalanság jellemezte a klub mindennapjait. Régóta suttogták, hogy Bartosz Grzelakra kivetette hálóját az Újpest, majd azt is, hogy a lejárt szerződésű szélső védő Bese Barnabás is követheti őt a Megyeri útra. A suttogás aztán egyre hangosabb lett, olyannyira, hogy a lila-fehérek kivásárolták a még egy évig érvényes szerződéssel bíró lengyel származású svéd trénert, és Bese Barnabás is odakanyarintotta a nevét egy Újpest által felkínált szerződés végére. Utóbbi 26 alkalommal szerepelt a magyar labdarúgó-válogatottban, és két és fél év fehérvári tartózkodás után ingyen váltott klubot..

Néhány nappal később a 14-szeres válogatott Sigér Dávid távozását jelentették be, aki februárban szerződött a Vidihez, miután a Ferencvárosnál lejárt a szerződése. A fehérváriak mezében 14 alkalommal lépett pályára, a csapat meghatározó játékosa volt a 33 éves labdarúgó. Sigért 2025-ig kötötte kontraktus a Vidihez.

Ezek után már áhítozva várta mindenki, hogy valami jó hír is érkezzen, ami Pető Tamás vezetőedzői kinevezésével megjött.

Hétfőn pedig már kezdődik is a munka egy újabb hosszú szezon előtt. És mi mással is indulhatna a 2024/2025-ös nyári felkészülés, mint az ilyenkor szokásos egyéni felmérésekkel.

Az orvosi vizsgálatokon és fizikai felméréseken részt vett a kölcsönből visszatérő Lirim Kastrati, Franck Bambock, Babos Bence és Dala Martin, valamint több fiatal játékosunk, Menyhárt Zsombor, Kovács Bence, Ambach Arnold, Cserkuti-Németh Olivér és Kecskés Máté.

Akiket viszont ma már nem vizsgált meg a sportorvos, a szerződésének lejártával távozó, a tavasszal a csapatnál kölcsönben szerepelt Szabó Levente, valamint Emil Rockov, Hangya Szilveszter és Rúben Pinto, valamint kölcsönszerződésének lejártával visszatér az FC Kobenhavnhoz Mamoudou Karamoko.

Kedden újabb felmérések várnak a játékosokra, a várva várt első labdás edzésre pedig szerdán kerülhet sor.

A székesfehérvári klub első felkészülési mérkőzését június 29-én 17 órától a megyei I. osztályban szereplő Bábolna SE otthonában játsza, majd július 5-én 10:30-tól az Ajkát fogadják zárt kapuk mögött. Július 8. és 18. között a szlovéniai Kranjska Gorán edzőtáborozik a csapat, ahol július 11-én 17:30-tól a szerb Cukaricki, július 17-én (Bledben) a török Göztepe ellen mérkőznek meg. Az új szezon első tétmérkőzésén a Konferencia Ligában július 25-én lép majd pályára a Vidi.