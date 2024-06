A magyar lányok a csoportban legyőzték Argentínát, Mexikót és Dél-Koreát is, így a maximális két pontot és az ázsiai együttest vitték magukkal a középdöntőbe.

Ahol tudni lehetett, hogy északi napok várnak rájuk, hiszen Norvégia és Dánia ellen kell pályára lépniük, akik jóval komolyabb játékerőt képviselnek.

Ehhez képest az első félidőben különösebb nehézség nélkül sikerült komoly előnyt kialakítani, remekül működött a védekezés – amiben az Alba Fehérvár KC beállósa, Kövér Luca is komoly szerepet játszott –, egyedül a norvég balátlövő okozott kellemetlen perceket.

A második félidőt ugyan az északiak nyerték két góllal, de a győzelmünket nem veszélyeztette semmi, és a csapat ezzel már biztosan negyeddöntős.

A legeredményesebb játékosa Csíkos Luca volt hat góllal, Farkas Júlia ötször talált be. Imre Szofi 17 védéssel járult hozzá a sikerhez. Kövér Luca 3 gólig jutott, a DKKA játékosa Gajdos Petra ezúttal nem volt a keretben.

Szilágyi Zoltán szövetségi edző csapata kedden Dánia ellen zárja a középdöntőt.



Női U20-as világbajnokság, Észak-Macedónia, II-es középdöntő-csoport, 1. forduló:

Magyarország – Norvégia 31-26 (18-11)

Szkopje, játékvezetők: Garcia, Paolantoni (argentinok).

Magyarország: Imre, Zaj (kapusok), Csernyánszki 1, Csíkos 6, Faragó 3 (1), Farkas J. 5, Gém 1, Horváth, Kovács A. 3, Kövér 3, Panyi, Szabó A. 2, Szabó L. 2, Török, Varga 4 (2), Vártok 1. Szövetségi edző: Szilágyi Zoltán.

Norvégia: Mardalen, Frisendal, Selnes (kapusok), Edner, Enger 1 (1), Gronstad 4, Husaas 4, Idland, Jullumströ 1, Kamburce 2, Kruse, Lae 2, Mjös 5, Pharo, Rosenberg 6, Solbakken 1. Szövetségi edző: Tore Johannessen.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 1/1