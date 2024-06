A hétvégén a Gárdony-Pázmánd NKK strandkézilabda csapata, a Venice Beach Girls számára megkezdődnek a küzdelmek a Nemzeti Strandkézilabda Bajnokságban. Az első forduló helyszínéül a múlt héten átadott új agárdi strandkézilabda központ szolgál, így a lányok hazai pályán kezdhetik meg a szereplést.

– Nagyon várjuk már a csapattal, hogy megkezdjük az idei szezont, főleg, hogy egyből a megújult hazai pályánkon szerepelhetünk. Az edzéseket a tavaszi szünetben kezdtük, hiszen április végén Zágrábba utaztunk egy rangos EBT tornára, ami tapasztalatszerzés és csapatépítés szempontjából nagyon eredményes volt. Az időszakos, heti rendszerességű tavaszi edzések után az elmúlt 2 hétben, a teremszezon végeztével már a nyári rutinnak megfelelően tudtunk edzeni heti több alkalommal. A csapat magja megmaradt az eddigi évekből, bár sajnos sok játékosunkat kell nélkülöznünk kisebb-nagyobb sérülések miatt. Az idei szezonban a fő célunk, hogy a magyar bajnokságban megerősítsük helyünket a középmezőny tetején, illetve szeretnénk minél jobban felzárkózni az élmezőnyhöz. Emellett bemutatkozhattunk már nemzetközi porondon is, ahol ebben az évben még a tapasztalatszerzésen van a hangsúly, de nem titkolt hosszútávú célunk, hogy abban a mezőnyben is jó eredményeket tudjunk elérni. Egyelőre viszont az előttünk álló feladatra koncentrálunk. Várunk minden szurkolót a hétvégén Agárdon, és reméljük, hogy szép eredményt tudunk majd elérni – nyilatkozta Major Dávid edző, aki ősztől a Gárdony-Pázmánd NKK teremkézilabda csapatának is vezetőedzője lesz.

A szombati csoportmérkőzések menetrendje:

11:00: Bajos Csajok - Venice Beach Girls: 1. pálya

13:40: DESZ-épek SE - Venice Beach Girls: 1. pálya

15:00: Glass Stúdió Nyúlon Túl-KRE SC - Venice Beach Girls: 3. pálya