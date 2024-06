A Puskás Akadémia FC női labdarúgó csapata az elmúlt idényben a negyedik helyen zárta a bajnokságot az alapszakaszban és a bronzmérkőzés után is. Halászi Kinga lányai ebben a kiírásban már sokkal szorosabban tapadtak a legjobb háromra, az MTK-ra a Ferencvárosra és a Győrre is.

– A legfontosabb, hogy a tágabb értelemben vett fiatalok továbbra is megállták a helyüket az élvonalban – kezdte gondolatait Halászi Kinga vezetőedző a puskasakademia.hu-nak adott évértékelő interjújában.

Halászi arról is beszélt a klub honlapjának, hogy nem elégedett a negyedik hellyel. Kiemelte, örömteli, hogy sokkal több pontot szereztek az alapszakaszban, mint az elmúlt években, és a mutatók is jobbak voltak, tapadnak az élmezőnyhöz, azonban a helyosztó mérkőzéseken volt benne hiányérzet.

– Jól, sőt jobban játszottunk, mint az MTK, mégsem sikerült nyernünk. Az eredményességben kell áttörést elérnünk, abban, hogy a mutatott játék, amely miatt egyébként rendkívül bizakodó vagyok, sikerrel párosuljon – fogalmazott a vezetőedző, aki elmondta, nagyon szerettek volna érmet szerezni. Leszögezte, nem tehetnek mást, még többet kell dolgozniuk, hogy stabilabb teljesítményt nyújtsanak, és szeretnék, ha egy-egy játékos karakteressége jobban megmutatkozna a pályán.

Az előrelépés titkaként azt jelölte meg Halászi, hogy a csapat magját adó 2005-2006-os korsztály játékosai is idősebbek lettek, ezáltal pedig tapasztaltabbak is, ami az előnyükre vált. Hozzátette, megvan a csapategység, a pályán, az öltözőben és a hétköznapi életben is remek közösséget alkotnak a lányok.

– Több és több meccset akarnak megnyerni, ez a szellemiség kíséri végig a napjainkat, s ez segíti elő, hogy folyamatosan előre tudjunk lépni – fogalmazott a tréner.

A legnagyobb csúcspont Halászi Kinga szerint az ETO FC Győr ellen idegenben aratott 1-0-s siker volt, ami nagy löketet adott a csapatnak, míg mélypontként azt jelölte meg, hogy ősszel és tavasszal is kikaptak az MTK-tól, valamint a rájátszásban is.

– Folytatjuk a megkezdett munkát, persze mindig újítunk egy kicsit annak érdekében, hogy hozzáadjunk a játékosok tudásához, a csapat játékához. A keretben minimális változások lesznek, a csapat magja továbbra is megmarad, inkább erősítéssel számolhatunk. Nem árt frissíteni a kereten, kellenek az új impulzusok – mondta már az új idénnyel kapcsolatban a vezetőedző. Hozzátette, próbálnak fejlődni, a megkezdett úton haladnak tovább, azonban az előző idény legnagyobb tanulságát is alkalmazzák, mégpedig azt, hogy ne siettessék az időt.