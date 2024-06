8. Sárosd 28 10 10 8 60-34 26

A 2020-2021-es idényben minden megyei címet bezsebeltek a sárosdi labdarúgók, ám azóta igazán nem találnak magukra. Nem történt ez másként ebben az idényben sem, dacára annak, hogy aránylag jól tudtak erősíteni a nyári átigazolási időszakban. Még azt sem lehet mondani, hogy rossz lett volna a mérlegük a pontvadászat első szakaszában, hiszen a hatodik helyen teleltek, és voltak kifejezetten jól sikerült meccseik is, ám tavasszal nyolc összecsapáson maradtak nyeretlenek, és csupán május elején tört meg a jég az Ikarus-Maroshegy idegenbeli legyőzése után. Ezt követően tizenkettőt lőttek a Bodajknak, simán nyertek a Csór Truck-Trailer ellen, más kérdés, hogy a szezonzáróra, Móron már kissé leeresztettek, és simán nyert 4-1-re vendéglátójuk. Az összképhez természetesen az is hozzátartozik, hogy pályájuk felújítása miatt az utolsó mérkőzést kivéve végig idegenben, Seregélyesen fogadták ellenfeleiket, és itt azért a pálya talajával akadtak gondjaik bőven – igaz vendégeiknek is. Eredményesség tekintetében Klémán Máté 20, Majláth Henrik pedig 12 találattal emelkedtek a csapatból.

9. Ikarus-Maroshegy 28 11 6 11 49-45 39

A fehérváriak mindössze egy helyet rontottak előző évi teljesítményükön, ám mentségükre szolgáljon nem volt könnyű helyzetben Szarka Martin vezetőedző, hiszen az egész idényben küzdöttek a sérülésekkel. Ami azonban igencsak megsüvegelendő, hogy számos fiatalnak adtak lehetőséget, többen debütáltak a vármegyei I. osztályban, és megismerhették a szurkolók, illetve a riválisok – a teljesség igénye nélkül – Kovács Levente, Szamarasz Periklész, Menyhárt Vendel, Drexler Lóránt, Mayer Martin, vagy éppen Csuti Márton nevét. Ősszel ugyan jobban, a hetedik pozícióban zártak, igaz tavasszal több előttük végző – Sárbogárd, Mór, Sárosd - legyőzte őket, ám a záró játéknapon a hajrában nyerni tudtak a bajnokcsapat ellen. Amennyiben folytatják a fiatalok beépítését előbb-utóbb egész biztosan kamatozni fog.

10. Mány-Bicske II. 28 8 6 14 34-72 30

A tavalyi idényben a mányi csapat a 13. helyet szerezte meg, míg a Bicske II. együttese eggyel mögöttük zárt. A két szomszédvár gárdájának fuzionálása jó ötlet volt, és ezt bizonyítja az is, hogy egyáltalán nem játszottak alárendelt szerepet. Sőt, tavasszal javítani tudtak az őszi teljesítményükhöz képest, és két hellyel előre léptek a tabellán. Ennek egész egyszerű magyarázata van: kettővel többször örülhettek a meccsek lefújása után! Egyedül a bajnokaspiránsok ellen nem ment, de például Enyingről, Lajoskomáromból pontokkal, ponttal tértek haza, legyőzték otthon a KK Grain KFT.-Mezőfalvát, a Martonvásárt, és ikszeltek a Sárosddal. Minden kétséget kizáróan a brazil Junior Joaz „jó vételnek” bizonyult, és nemcsak azért, mert 14 találatot ért el, hanem játék inteligenciájával is kimagaslott társai közül. Csatlakozott hozzá a rutinos Peinlich Szilárd is, aki 10-szer volt eredményes.