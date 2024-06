A kenus Adolf Balázs és dunaújvárosi párja Hajdu Jonatán, akik a múlt heti válogatón bebiztosították olimpiai csapattagságukat, remekül kezdett 500 méteren és egészen a végéig harcban volt az éremért. Sokáig vezetett a hazai egység, aztán az élre álltak az oroszok, Alekszej Korovaskov és Ivan Stil, akik végül a győzelmet is megszerezték. Adolfék szinte egyszerre értek be a lengyelekkel és az olaszokkal, de végül két századmásodperccel leszorultak a dobogóról és a negyedik hely lett az övék.

– A szembeszélben jól be kell osztani az erőt, de próbáltuk magunkat az oroszokhoz mérni és nem akartuk őket elengedni és ez sikerült is. Ezzel felbátorodtunk és végig bírtuk is a tempót, jó pálya volt, de ott van bennem a tüske, hogy ez majdnem dobogó lett. Nem baj, inkább próbáljuk pozitívan felfogni és az olimpiára teher és eredménykényszer nélkül menni – nyilkatkozta Adolf Balázs.