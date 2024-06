Már hosszú évek óta működik a Puskás Akadémia FC e-sport szakosztálya, azon belül is az EA FC 24 játékon belüli Pro Clubs csapata. A futballszimulátor ezen játékmódjában a játékosok tizenegy a tizenegy ellen mérkőznek meg, a valódi futballpálya helyett a virtuális térben.

A felcsúti együttes szakosztálya eddig is kiemelkedő volt a hazai színtéren, idén azonban ismét magasra tette a lécet. Mind a nyolc sorozatban elindult (bajnokság, Magyar Kupa, Szuperkupa), amelyek közül négyen is aranyéremmel zárt. Ez pontosan egy bajnoki címet, két kupagyőzelmet és egy-egy Szuperkupa sikert jelent. Utóbbiban egyszer másodikak lettek, míg a bajnokságban is egy alkalommal ezüsttel zártak. Hazai szinten ez a teljesítmény kiemelkedő, ráadásul a Magyar Kupát kétszer egymás után elhódították, ami korábban senkinek sem sikerült.

A csapatsikerek mellett egyénileg is kiemelkedő volt a Puskás Akadémia FC, hiszen Humenszky József a 2023-2024-es idényben megrendezett három bajnoki szezonban is bezsebelte a gólkirályi címet. Összesen 66 mérkőzésen szerepelt, ezeken pedig 94 gólt jegyzett. Hasonlóan jó mutatókkal rendelkezik Antal Richárd, aki szintén 66 találkozón öltötte magára a felcsútiak virtuális mezét és 56 gólpasszt osztott ki. Ebben a mutatóban végig ő bizonyult a legjobbnak.

Az idény csapatából természetesen nem maradhattak ki a felcsútiak. Az első szezonban Humenszky József, Varga Máté és Antal Richárd került be a legjobbak közé, a másodikban és a harmadikban pedig egyaránt öt-öt játékos volt ott az idény csapatában. Huenszky és Antal ráadásul mindháromszor