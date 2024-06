„Mit nézel annyira, hadd lássam!” – kocogtatta meg széles mosollyal az arcán a Fehérvár Médiacentrum operatőrének vállát a pályára igyekvő Polonkai Attila. A Vidi új szakmai stábjában helyet kapó, a fehérváriakkal 2011-ben játékosként bajnoki címet nyert Polonkai régi ismerősként köszöntötte Zsiday Ádámot, aki már 13, sőt 25 évvel ezelőtt is tudósított a piros-kékek mérkőzéseiről, vagy épp mindennapjairól. Polonkai Attila számára a Sóstói Stadion és az tréningekre kilátogató törzsszurkolók sem idegenek. A Pető Tamás vezetőedző mellett másodedzőként dolgozó egykori középpályás elárulta, hogy úgy érzi, hamar megtalálták a közös hangot a játékosokkal, s ugyan alig egy hete dolgoznak együtt, de elégedett a srácok edzésmunkájával.

Polonkai Attila (jobbra), Pető Tamás (középen) és Gunther Zsolt a jövőt is latolgatják

Fotó: Fehér Gábor

A hírek szerint a Vidi labdarúgói is elismerően beszélnek a közös munkáról, az edzések kemények és hosszúak, ami jó alapot teremthet a közelgő szezonra.

Kisebb csoportokban bandukoltak a játékosok a frissen locsolt hátsó füvesre, tekintetükön érezni lehetett, hogy nagy kedvvel vetik bele magukat a melóba. Az erőnléti edző pörgős feladatokkal mozgatta a csapat tagjait, de Nikola Szerafimovnak így is maradt ideje, hogy félrepillantva megdicsérje a klub videósának, Gulyás Bencének rövidre nyírt nyári frizuráját.

Amíg Pető Tamás, valamint segítői, Polonkai Attila és Gunther Zsolt a mezőnyjátékosokkal végeztettek különféle gyakorlatokat, addig Hegedüs Ferenc a kapusokat ugráltatta. A kiváló szezont zárt Tóth Balázs, valamint Veszelinov Dániel és a Vidivel szerződést hosszabbító Dala Martin sem lazsáltak. A 20 esztendős Dala az előző idényt az NB II-es Nyíregyháza Spartacus alakulatában töltötte kölcsönben, bajnoki címet, feljutást ünnepelhetett Tímár Krisztián együttesével. 17 mérkőzést védett végig a másodosztályban. Miután a Vidi szerződést hosszabbított saját nevelésű kapusával, minden bizonnyal marad az NB I-es keretben.

Mint ahogy a kölcsönből visszatérő koszovói támadó, Lirim Kastrati is. Az elmúlt félszezonban a Lokomotiva Zagreb együttesében kilenc mérkőzésen jutott szóhoz a horvát élvonalban, s egy kupameccsen is pályán volt. Gól, gólpassz nem fűződött a nevéhez, talán a Vidivel újra eredményes lesz.