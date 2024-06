Milyen múlttal rendelkezik a csapat, milyen sikereket értek el eddig?

– A VAX Kézilabda Egyesület 2008 tavaszán alakult helyi fiatalokból Zajlott egy amatőr, hat csapatos városi bajnokság ebben az évben és ott volt annyi lelkes huszonéves fiatal srác, akik szerették volna kipróbálni magukat a megyei bajnokságban. Bodoki György adta ennek a legelején az összetartó erejét, Ő volt az edző is. Az első évben pár ponttal utolsó helyen végeztünk a bajnokságban, majd egy évre rá bajnokok lettünk. Ekkor az NB2-be való feljutás nem volt megvalósítható, hiszen a helyi általános iskola nem szabvány méretű torna termében voltunk kénytelenek játszani, valamint kötelező volt akkor is ifi csapatot indítani, ami szintén nem állt rendelkezésünkre. A kezdetekben kialakult mag sokáig egyben maradt, egy-két fiatal játékos azonban mindig érkezett kiegészítésképpen. 2016-ban újra bajnokok lettünk a megyében, de ekkor ismét ugyanazon okok miatt nem tudtunk feljebb lépni magasabb osztályba. A bajnoki címeken és az első szezonon kívül szinte minden évben az első négyben sikerült végezni a bajnokságban, ha csak a Fejér megyei összevetést nézzük.

Mióta dolgoznak komolyabban a csapattal?

– A komolyabb munkát én onnan szoktam számítani, amióta az egyesület keretein belül megkezdtük az utánpótlás nevelést. Ez pedig a 2018-as év őszén indult el. Először én kezdtem el az U9-es és U10-es korosztállyal, majd egy év múlva csatlakozott az edzői stábhoz Goldberger Marcell. Évről-évre próbáltunk bővülni, lépcsőről-lépcsőre feljebb lépni.

Jelenleg hány csapattal működnek, hány játékos játszik Önöknél?

– Jelenleg 6 korosztályban, 5 edzővel működünk, plusz a felnőtt csapat. Az idei év volt az, amikor már ifi csapatot is sikerült indítanunk az U20 III. osztályú bajnokságban. Ebben a szezonban mindent egybe véve 75 játékos ölthette magára a VAX Sárbogárd mezét, amire nagyon büszkék vagyunk.

Rehák Tamás nem csak a pályán irányítja a csapatot

Fotó: a klub

Milyen célokkal vágtak neki az idei évnek, milyenek voltak a kilátások?

– Kicsit visszakanyarodnék az előző szezonra. Ott fogalmazódott meg az a cél az idény közben, hogy szeretnénk megnyerni a bajnokságot és feljebb lépni. Ekkor vette át a csapat irányítását Pordán István, valamint érkezett a keretbe jó pár minőségi játékos. Végül egy borzasztó sérülés hullámnak is köszönhetően nem sikerült teljesíteni a feladatot. A nyáron is ugyanazt a célt tűztük ki magunk elé, mégpedig a feljutást. További játékosok érkezésével próbáltuk stabilizálni a meglévő állományt, ami utólag nézve jól sikerült. Az őszi szezont a Tatabánya mögött a második helyen fejeztük be. A tavaszra jól sikerült a felkészülés és a mérkőzéseink nagy részében az történt, amit elterveztünk. Mondhatjuk, hogy a szezon második felében magabiztosan értük el azt, amit az idény előtt kitűztünk célt, a feljutó helyek egyikének a megszerzését.