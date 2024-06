Ilyen korán még nem indult bérletértékesítés



Még mindig furcsa és szokatlan, egyúttal hidegrázós élmény belépni az Alba Arénába. Ahol még nagyon sok alkalom lesz az első. Ahogy Gál Péter Pál, a klub elnöke is kiemelte: ez az első sajtótájékoztató, amit az új otthonukban rendeznek.

A következő első pedig június 13-án esedékes, ekkor lehet legkorábban kombinált és alapszakasz bérletet vásárolni személyesen az Alba Aréna A bejárata melletti múzeum és fanshop területén. Ekkor még csak a 2023/2024-es évadban is bérlettel rendelkezők számára, így a vásárláshoz az előző szezon bérletkártyájának bemutatása szükséges. A klub pluszbérletek vásárlására is biztosít lehetőséget, tehát a pénztárakban a bérletesek számára korlátozás nélkül elérhető a korábban szezonbérlettel még nem rendelkező családtagok, barátok számára is a bérlet vásárlása.

Júliustól viszont már akár online is, a korábban bérlettel még nem rendelkezők számára is lehetőség nyílik a vásárlásra, majd augusztustól ismét újra személyesen is elérhető lesz a szezonbelépő az Alba Arénában is, valamint ekkor kezdődik meg a CHL-bérletek értékesítésre is.

Gál Péter Pál elmondta, hogy a lelátón is új korszak köszönt be: megalakult a Fehérvár AV19 Fan Club, akik a 0A szektorból buzdítják majd a csapatot, a klub a csoport két oldalán található 0P valamint 0B szektorokat pedig azon szurkolók számára tartja fent, akik a jövőben is állva szeretnék megtekinteni a mérkőzéseket. Mivel az Alba Aréna kizárólag ülőhelyekkel rendelkezik, így a fent említett három szektoron kívül a mérkőzések megtekintése kizárólag ülve lehetséges.

Az elnök a csapattal kapcsolatban elmondta, hogy komoly szakmai kihívás lesz összehangolni a Volán CHL-szereplését a válogatott olimpiai selejtezőjével, hiszen a válogatott augusztus 29.-szeptember 1. között Pozsonyban kell bizonyítson, míg szeptember 5-én már a Bajnokok Ligájában Pardubicében lép jégre a fehérvári csapat, ahol egészen más szintű jégkorongcsapatokkal kell megküzdeni, hiszen a két tavalyi döntős is ellenfélül jutott. És nem lesz idő felocsúdni, hiszen szeptember 20-án már indul az ICEHL szezon is.

A költözéssel kapcsolatban megtudhattuk, hogy elsőként az edzők foglalták el az irodáikat, a szakmai megbeszélések már itt zajlanak, a csapat magyar magja már az Aréna konditermében készül, de július végéig mindenkinek már az Arénában kell lennie, hogy mikor augusztus elején indul a jeges felkészülés, már minden olyan gördülékenyen menjen, mint a Raktár utcában.