Az már utolsó forduló előtt eldőlt, hogy a magyar junior női válogatott továbbjutott a középdöntőbe a Szkopjében zajló világbajnokságon. A harmadik mérkőzés tétje az volt, hogy győzelmet visz-e Szilágyi Zoltán csapata a következő körbe.

Szombaton az ugyancsak veretlen Dél-Koreával találkozott a magyar együttes. A mérkőzésen kiegyenlítetten indult, azonban 6-6 után a mieink fokozatosan egyre nagyobb előnybe kerültek, ami a félidőben már négy gól volt az előny. A második játékrészben aztán nem hagyott kérdést az Európa-bajnoki címvédő csapat, és végül simán, 32–17-re verte az ázsiai riválist.

A legeredményesebb magyar játékos Csernyánszki Lilána volt hét góllal. Az Alba Fehérvár KC játékosa, Kövér Luca egy gólt dobott, és védekezésben kiválóan teljesített.

A középdöntőben Norvégia, majd Dánia lesz a két ponttal érkező magyarok ellenfele. A Dél-Koreával kiegészülő négyesből az első két helyezett jut a negyeddöntőbe.



U20-as női világbajnokság, C-csoport, 3. forduló

MAGYARORSZÁG – DÉL-KOREA 32-17 (13-9)

Szkopje, játékvezetők: Szekulics, Jovandics (szerbek).

MAGYARORSZÁG: Imre, Zaj (kapusok), Csernyánszki 7, Csíkos 4, Faragó 1, Farkas, Gém, Horváth 2, Kovács 4, Kövér 1, Panyi 2, Szabó A. 2, Szabó L. 3, Török 1, Varga 2 (1), Vártok 3. Edző: Szilágyi Zoltán.

DÉL-KOREA: G. Kim, Pak, You (kapusok), Cha 3, Jeong 1, Jo, B. Kim, E. Kim, J. Kim, Kim 4, S. Kim 1, S. Kim 2, J. Lee 3, Lim 1, Oh, Park 2. Edző: Oh Se Ii.

Kiállítások: 8, ill. nem volt kiállítás.

Hétméteresek: 1/1, ill. 1/0.



A csapat korábbi eredményei:

Magyarország – Argentína 39-21 (19-12)

Magyarország – Mexikó 54-10 (26-3)

A csoport végeredménye: 1. Magyarország 6 p (+77), 2. Dél-Korea 4 p (0), 3. Argentína 0 p (+5), 4. Mexikó 0 p (-82)