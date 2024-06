Az ötödik játéknap előtt csak vereség állt a Koronázók neve mellett, így mindenki epekedve várja már az első sikert.

Az első aprócska győzelem a pénzfeldobásnál érkezett, a hazaiak azt választották, hogy ők vezetnék az első támadást. A visszatért, de még kötéssel a térdén játszó Jack Mangel első passza jól is sikerült, Czirók Márton rögtön több, mint 10 yardot haladt. Aztán egy másik 10-es lett a főszereplő, méghozzá a vendégeké, a felpattanó labdát a 10-es Devan Burrell szerezte meg és vissza is hordta touchdownra, majd Jakub Aldas még az extrapontot is értékesítette, 0-7. 51 másodperc ment le a meccsből. Ezután Ráthonyi Kende és Nathaniel Robitaille váltotta yardokra Mangel játékait, el is jutottak a Wroclaw 41-eséig, de ott még a negyedik kísérlet bevállalása sem volt elég.

John Uribe irányította a vendégeket, a liga egyik legjobb futója, Dawid Brzozowski segített neki ebben, de Adriá Botella Moreno is odatette magát, és még úgy is szépen haladtak, hogy Jebrai Regan néha bizony borsot tört az orruk alá. De ez kevés volt, mert kilenc és fél perc után Kacper Jaszewski elkapásával már másodszor jutott el a Koronázók célterületére a Wroclaw, az extra is jó, 0-14. Roedion Henrique visszahordásai nem jutottak messzire, az Enthroners harmadik támadása már saját térfelén elhalt. Bezzeg a wroclawi visszahordásnál Burrell úgy intézte, hogy mindössze 50 yardot kelljen csak haladni a gólvonalig. Ez alig néhány játékból össze is jött, Brzozowski 30 yard feletti futásával lezárva, az extra is a póznák közé szállt, 0-21. A negyedből hátralévő három percben előbb egy perc után már újra a lengyeleknél volt a labda, de a remek védekezés fumblet eredményezett, újra jöhetett Mangel és a támadók. Nem várt nehézséget okozott egy vak oldali blokkolás, ami 15 yard büntetést ért. A 3-ik és 25 sok volt Novakov Dávidnak, punt, és térfélcsere, hiszen eljött a negyed vége.