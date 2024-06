Mayer Zsófia még a 2021-2022-es idényben igazolt a Puskás Akadémia FC-hez, amelyben gyorsan sikerült kulcsemberré válnia. A következő idényben már 13 gólt jegyzett, ezután viszont volt egy kis megtorpanása, megsérült, de szép lassan felépült a keresztszalag szakadásból.

– Az edzőm, Kinga, Bajcsy Krisztina, Kasza Kitti, Purger Szilárd, Sörös Kata, ha ők nem lettek volna, sokkal rosszabb vége is lehetett volna a történetnek – mondta sérülésével kapcsolatban Mayer a klub honlapjának. Hozzátette, szerencsére a téli szünetben sikerült visszakerülnie a csapatba, aminek nagyon örül.

A 19 esztendős futballista a jövőjéről is beszélt a puskasakademia.hu-nak.

– Természetes, hogy maradok, Magyarországon belül egyébként sem igazolnék el sehová. Sokat kaptam a Puskástól, egyénileg és taktikai szempontból is nagyon sokat fejlődtem. Már csak az kellene, hogy a három nagy ellenfél ellen is be tudjuk húzni a meccseket, akkor teljes lenne az örömöm. De talán erre is sor kerül a következő idényben – zárta gondolatait Mayer.

A 22 esztendős Pécsi Dóra a 2023-2024-es idény kezdetén igazolt Felcsútra a vármegyei rivális Fehérvár FC-től. A szélső első idényében tizenkilenc bajnokin kapott lehetőséget, ezekből tizenöt alkalommal kezdőként lépett pályára és egy gólt is szerzett, a szerződését pedig további két évre meghosszabbította a klub.