Minap a FEOL is beszámolt arról, hogy a korábban nagyszerű óceáni versenyhajókat tervező Fa Nándor, a Földet többször is drámai körülmények között megkerülő székesfehérvári sportember a legkorszerűbb szárnyaló vitorlások mintájára – Kárpáti Balázs közreműködésével – egy nyolcméteres balatoni hajót készített el a közelmúltban. Az avató ünnepségre szerdán délután sort is kerítettek a tihanyi kikötőben, és már túl vannak az első próbautakon. „Nagyon pozitív érzés volt minden, nagyon könnyű a kormány, és amikor megdőlt a hajó, stabilnak láttam, a várakozásomon felül könnyű az irányt tartani. Szerintem gyors, de hogy mennyire, azt még nem tudom megítélni, mert a zivatarfelhők miatt nem húztunk teljes vitorlázatot” – röviden így kommentálta Nándor a vízen átélteket. A carbon szerkezet egyelőre szárnyak nélkül rajtol majd el szombaton 9 órakor a Keszthely és Kenese közötti versenyen, amit nyolc- és tizenegyméteres vitorlások számára írtak ki. Nándor úgy számol, hogy az őszi Balatont megkerülő kihívásra már minden tartozék a helyén lesz, így az uszonyok is, ezért az igazi főpróbára még várni kell.

Az új hajó próbálgatja a Balatont. A szolovitorlazas.hu videója: