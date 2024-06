Sajnos az Alba fiatalokból álló csapata győzelem nélkül fejezte be a hétvégét, mindössze egyetlen nyert szettre futotta az erejükből, így a 10. helyen zártak.

Ennél egy fokkal jobban teljesítettek a Venice Beach Boys legényei, bár a szombati napot ők is három vereséggel zárták, de vasárnap a helyosztókon háromból két meccsüket megnyerték és két gárdát megelőzve lett övék a 11. hely.

A vármegye becsületét a Venice Beach Girls mentette meg, Bár a kezdés nem sikerült jól a gárdonyi amazonoknak, de a csoportküzdelmeket így is egy vereséggel és három győzelemmel várták és jutottak a legjobb nyolc közé. Ott sajnos a SZISE csapata megakadályozta a legjobb négybe kerülést, így maradt az 5-8. helyek valamelyike. Ráadásban kivívott győzelem következett a HelloLányok-KFSE ellen, ezzel pedig az 5. helyért vonulhattak a forró homokba a gárdonyi amazonok.

A helyosztón a Strandépítők Girls 2-0-ra nyert két rettentően kiélezett szettben, így 6. lett a Venice Beach Girls.

Jövő hétvégén a Lupa Beach ad otthont az ob következő fordulójának, amely egyben EBT (European Beach Handball Tour) torna is.