A 2024-es németországi Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott már javában hangol a nyári tornára, Telkiben a keret java része már összejött, Bolla Bendegúzra azonban június 2-án, vasárnap még várt egy feladat. A 24 esztendős szélső klubcsapata, a Servette FC ugyanis érdekelt volt a Lugano ellen a Svájci Kupa döntőjében.

A magyar válogatott futballista a 86. percben csereként szállt be a mérkőzésbe, azonban így is kapott bő fél óra játékidőt, hiszen a kupa sorsa nem dőlt el kilencven perc alatt. A kétszer tizenöt perces hosszabbításban aztán ismét nem született gól, így 0-0-s döntetlennel zárult a találkozó, következhettek a tizenegyesek. Itt az ötödik körig egyik fél sem hibázott, ekkor jött Bolla Bendegúz, aki kihagyta a maga pontrúgását, azonban szerencséjére Jonathan Sabbatini is hibázott, így folytatódhatott tovább az idegek csatája.

Végül a hatodik, majd a tizedik körben is mindkét csapat játékosa hibázott, a kapusok értékesítették a lehetőségeket, majd a tizenkettedik felvonásban a Servette oldaláról másodjára labda mögé álló Yoan Severin eredményes volt, Lukas Mai azonban hibázott, így Bolla Bendegúzék nyerték a Svájci Kupát. A magyar válogatott játékosa így aranyérmesként térhet vissza a válogatotthoz, és készülhet a nyári Európa-bajnokság kulcsmérkőzéseire.