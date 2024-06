Nem alakult jól a válogatott idegenbeli, Írország elleni felkészülési mérkőzése, hiszen 2-1-re kikapott, és megszakadt a 14 mérkőzéses veretlenségi sorozata. A fiúknak sok ideje nincs a szomorkodásra, hiszen június 8-án, szombaton 18.00 órától Debrecenben a Nagyerdei Stadionban lépnek pályára Izrael ellen.

A két csapat eddig három alkalommal játszott egymás ellen. Először, még 2000-ben szintén egy barátságos mérkőzésen 2-1-re a mieink diadalmaskodtak, kilenc évvel később azonban 1-0-ra az izraeliek győztek. Legutóbb 2012-ben mérkőztek meg a felek, akkor 1-1-es döntetlennel zárult a találkozó.

– Minden mérkőzés eredménye számít. Valamilyen szinten a felkészülési találkozóké is. Írországban elmaradt az elvárt eredmény, rögtön jöttek is a károgó hangok – nyilatkozta a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Marco Rossi. Hozzátette, pozitív és negatív értelemben is tanulságos volt az írek elleni találkozó.

A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogy egy csipetnyi szerencse mindenképp kelleni fog ahhoz, hogy továbbjussanak a csoportból, de a jó teljesítmény is.

– Mindenki ismeri az ellenfeleink színvonalát. Németországot kiemelném, de Skócia és Svájc is jó csapat. Nem tudjuk előre, mit nyújtunk majd a pályán – fogalmazott Rossi, hozzátéve, reméli a szurkolók értékelni fogják a teljesítményüket azt, hogy szemtől szembe felveszik a párharcokat az ellenfeleikkel.