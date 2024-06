Slovakia Open 2 órája

Két úrhidai bronzérem a nemzetközi karateversenyről

A Slovak Federation of Karate and Martial Arts által szervezett sporteseményre 13 nemzet több mint 700 versenyzőjének 1149 nevezése érkezett be 167 kategóriában. A júliusi mexikói karate világbajnokság előtt minden szövetség főpróbának ítélte a WUKF European Tour pozsonyi versenyét.

V. Varga József

Az úrhidai különítmény – első sor balról jobbra: Mohácsi Luca, Borbély Száva Dóra; hátsó sor balról jobbra: Mohácsi János (edző), Mohácsi János, Bálványos Fanni Barbara, Kovács Regina, Soós Tamás (nemzetközi bíró) Fotó: Az egyesület

– Az Úrhidai Karate Egyesületet öt versenyző, egy edző és egy nemzetközi bíró képviselte a rendezvényen. Minden kategóriában számos korábbi bajnokkal és helyezettel találkozhattak egyesületünk fiatal sportolói – mondta el lapunknak Soós Tamás. A verseny a felnőtt egyéni és csapat kata versenyszámokkal kezdődött, mivel több bíró is nevezett a versenyre sportolóként. Ezután sorban következtek az ifjak, életkor és övfokozat szerint. A lelátón helyet foglaló nézősereg hangos biztatása mellett zajlottak a látványos kata bemutatók, amelyeket a különböző fegyveres bemutatók színesítettek, majd pedig az igazán szemkápráztató kumite versenyszámok jöttek sorra. Az úrhidai sportolók többsége most vett részt először külföldön megrendezett nemzetközi karateversenyen, így érthető volt mindannyiuk izgatottsága. Szükség volt a megnyugtató tanácsokra és az edzői motivációra. A tapasztaltabb sportolók is igyekeztek segíteni az újaknak. Külön köszönet illeti a gyerekek szüleit a támogatásért és a lelkes szurkolásért. – A viadal utáni értékelés örömre adott okot, hiszen minden kis versenyzőnk ügyesen helytállt, és teljesítette az edzői elvárásokat – tette hozzá Soós Tamás. –Az Úrhidai Karate Egyesület versenyzői 2 bronzérmet, valamint 6 pontszerző helyet szereztek Pozsonyban. Eredmények, bronzérem: Borbély Száva Dóra (egyéni formagyakorlat), Bálványos Fanni Barbara (sanbon shobu küzdelem). Pontszerző hely: Mohácsi Luca (egyéni formagyakorlat), Mohácsi János (egyéni formagyakorlat, sanbon shobu küzdelem), Bálványos Fanni Barbara (egyéni formagyakorlat), Kovács Regina (egyéni formagyakorlat, sanbon shobu küzdelem).

