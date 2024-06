A huszonkilenc éves középső védő, Karacs Dániel 2022 februárjában érkezett a csapathoz, és azóta kirobbanthatatlan tagja volt a kezdőnek. Csak sárga lapos eltiltás miatt hagyott ki bajnoki összecsapást. Kereken 80 mérkőzésen lépett pályára csákvári színekben színeinkben, s négy gólt szerzett. Június 30-án járt volna le a szerződése, s bár több helyről is csábították, úgy döntött, elfogadja a klub ajánlatát és meghosszabbította szerződését.

Ugyancsak a közös folytatás mellett döntött Murka Benedek, akivel szintén június végéig szólt a megállapodás, őt is többfelé látták volna szívesen, de ő is rábólintott a szerződéshosszabbítási ajánlatra és a 2024-25-ös szezonban is a Csákvárt erősíti.

Mukra először 2020 telén lett az Aqvital FC játékosa, akkor fél évre, kölcsönbe érkezett Csákvárra. Másodjára 2022 nyarán szerződött a klubhoz, s azóta meghatározó tagja az együttesnek. Az elmúlt bajnokságban 33 alkalommal kezdőként lépett pályára, egyetlen meccset mulasztott, azt is sárga lapos eltiltás miatt. Védőként – akár csak az előző idényben – három gólt szerzett.