Batik Bence 2022 nyarán tette át a székhelyét a Budapest Honvédtól a Puskás Akadémiához. Az elmúlt két idényben összesen 47 bajnokin kapott szerepet Hornyák Zsolttól, valamint 4 Magyar Kupa találkozón is pályára lépett az együttesben, amellyel az elmúlt évben bronzérmet ünnepelhetett a magyar élvonalban.

A belső védőként és védekező középpályásként is bevethető futballista négy gólt szerzett a felcsútiak színeiben, amelyek közül az egyik kiérdemelte a legszebb találatnak járó díjat az MLSZ és az M4 Sport közös szavazásán a 2022-2023-as idényben.

A 30 esztendős futballista szerződése a klub közlése június végén lejárt, és úgy döntöttek, hogy nem hosszabbítják azt meg, a nyáron távozik.

A Nemzeti Sport információi szerint több klub is érdeklődött Batik iránt, például a Vasas is, azonban úgy néz ki, hogy a Debreceni VSC-nél köthet ki, ahol többéves szerződést írhat alá.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Marius Corbuért a holland Heerenven és a svájci Basel már hivatalos ajánlatot tett, de több spanyol és olasz csapat is érdeklődik iránta. Bejelentés még nem történt a távozásáról, a középpályás azonban Instagram oldalán köszönetet mondott a Puskás Akadémiának, így közel lehet a hivatalos megerősítés is.