Túl sok jóra nem számíthatott az Enthroners Milánóban, hiszen rengeteg sérült játékos nem állt rendelkezésre. Így a védelemben 12 játékossal – szemben a Seamen 18 védőjével – vette fel a harcot a hazaiakkal a Fehérvár.

A pénzfeldobást sikerült megnyerni, és mindenki remélte, hogy ezt még sok apró győzelem követi, yardokba öntve. Az első támadás joga tehát a Koronázóké volt, Jack Mangel első passza jól is sikerült Czirók Márton kezei közé, a másodikat az elkapó elrontotta. Futásból ekkor még sajnos nem ment Ráthonyi Kendének, így maradtak a passzok. Henry Rowland is beszállt a játékba egy 13 yardos elkapással, viszont Mangel következő passzát nem Enthroners játékos kapta el, hanem Samuel Westfall a milánóiaktól. Akik Zach Bronkhorst irányító 18 yardos futásával indították a saját támadásukat, majd a milánóiak vezére megmutatta, hogy passzolni is tud, Nicolo Pulsinelli 22 yardot haladt az elkapással. Szerencsére megmutatta magát a fehérvári védelem is, Zilai János és Jebrai Regan parancsolt megálljt az olasz előre nyomulásnak, de így is egy 36 yardos Matteo Felli mezőnygóllal zárult az akció, 3-0. A Koronázók reményeit Nathaniel Robitaille 16 yardot érő elkapása kezdte ismét lángra gyújtani, azonban Ráthonyi pár yardos futása mellett két rossz Mangel passz érkezett, labda újra a Seamennél. Ahol Bronkhorst most egy 24 yardot érő futással nyitotta a driveot, de utána két rossz átadással is hozzájárult ahhoz, hogy újra az Enthroners jöhessen. És jött is, de még hogy! Ráthonyi 4 futott és Mangel 51 passzolt yardjával már nagyon szép pozícióból jöhetett az Enthroners, a fehérvári irányító 33 yardot passzolt Czirók kezei közé, ami touchdown lett volna, ha nincs szabálytalanság. Így a milánói 38-asról jöhettek a fehérváriak, Ráthonyi 14 egységet tett meg lábon, majd érkezett két rossz passz Mangeltől és egy 5 yardos szabálytalanság a Seamentől, valamint a negyed végét jelző sípszó.

Az első játékból viszont megérkezett az első touchdown is, Czirók ezúttal már „csak” 19 yardos elkapásával, és Sarok Zsombor extrájával 3-7. A folytatás rosszul indult, mert Juan Flores Calderon egyetlen elkapásával 44 yardot haladt a hazai gárda, de Malik Crenshaw labdát szerzett, így újra jöhettek a Koronázók. Sajnos viharsebesen, alig több mint két perc után viszont már ismét a hazaiak támadhattak, de ők még gyorsabban, egy perc 20 másodperc után voltak kénytelenek elpuntolni a labdát. Mangel szép passzokat osztogatott Tóth Nándor és Czirók sporttársaknak, és néhány rosszat is, majd ő maga próbált futni, aminek -11 yard lett a vége, és újabb labdabirtoklás csere. Jocques Crawford 15 yardot masírozott rögtön, majd Bronkhorst futott kettőt, és osztott ki ugyanennyi értékelhetetlen átadást gyors egymásutánban, ismét a Fehérvárnál a labda. Másfél percig. Viszont a milánóiak ezután alig egy perc alatt értek el touchdownt, Calderon 38 yardos elkapásával lezárva a rapidtámadást. A kétpontos kísérlet nem sikerült, de így is 9-7 oda. A Fehérvár következő rohama 24 yardot hozott, de ezzel is csak saját 44-eséig jutott, így érkezett el a nagyszünet.