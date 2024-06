Június közepén derült ki, hogy Markus Phillips nem tér vissza Fehérvárra, hanem a KHL-be igazol, így nagy kérdés volt, ki érkezik a pótlására.

Sam Jardine az egyetemi évei alatt az NCAA-ben játszott, majd számos ECHL és AHL csapatban megfordult. Legutóbb a Greenville Swamp Rabbits (ECHL) és a Calgary Wranglers (AHL) csapatában játszott. A hátvéd számára Európa sem ismeretlen terep, hiszen korábban már játszott az ICEHL-ben, a Liigában.

– A szerződéskötés folyamata nagyon gyorsan zajlott le. Egyik reggel arra ébredtem, hogy a menedzserem üzent, hogy a Hydro Fehérvár AV19 érdeklődik irántam, ugyanazon a napon pedig már beszéltem Szélig Viktorral, és egy héten belül meg is született a megállapodás. Tudom, hogy a win2day ICE Hockey League rendkívül versenyképes liga, és izgatott vagyok, hogy csatlakozhatok a Hydro Fehérvár AV19-hez, mert az utóbbi években bebizonyították, hogy az egyik legjobb csapat ebben a ligában és nyilvánvalóan az új aréna is nagy vonzerő – indokolta meg Fehérvárra való igazolását Jardine.

– Egy izgalmas új kalandra számítok. Nagyon várom, hogy tiszta lappal indulhassak és bízom benne, hogy sikeresek leszünk, építve a csapat által tavaly elért nagyszerű alapszakaszra. Remélem, hogy a szurkolók és a közösség támogat és szurkol majd nekünk végig. Védőként az a célom, hogy megnehezítsem az ellenfél támadóinak dolgát. Úgy gondolom, hogy jól bánok koronggal, emellett a sebességemet is szeretem használni, a támadásokból pedig passzokkal veszem ki a részem. Általánosságban elmondható, hogy elkötelezett csapatjátékos vagyok. Bármit megteszek a győzelemért, és alig várom, hogy fontos szerepet tölthessek be a csapatban ebben a szezonban.