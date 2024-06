"Már nagyon várjuk a szezont" - jelentette ki Jakab László, a Vidi hazai és idegenbeli mérkőzéseit el nem mulasztó, de még az edzéseket is látogató törzsszurkoló. Nem csoda, hogy a 75 esztendős Charlie úticélként tűzte ki Bábolnát szombat délutánra, hiszen a Fehérvár FC ott játssza első felkészülési mérkőzését a 2024-2025-ös szezonra hangolva.

A csapat játékosai két hete tréningeznek együtt, a Pető Tamás vezette új szakmai stáb hosszú, kemény edzéseket vezényel, érthető, hogy a labdarúgók is szívesen vetik bele magukat a játékba.

- Az orvosi vizsgálatok és felmérések után rögtön belevágtunk a kemény munkába. Szerencsére a keretünk – bár voltak távozóink – nagymértékben nem alakult át, így ismerősként köszönthettük egymást a srácokkal - mesélt az elmúlt két hét tapasztalatairól a fehervarfc.hu-nak Csongvai Áron, a Vidi középpályán és védelemben is bevethető játékosa. - Az újdonságot az új szakmai stáb jelentette, akikkel az elejétől kezdve megtaláljuk a közös hangot, ami előrevisz minket a napi munkában. Úgy érzem, az ő beilleszkedésükkel sem volt probléma, keményen dolgozunk mind a fizikai állapotunkon, mind a taktikán – igyekszünk gyorsan elsajátítani azokat az elképzeléseket, amiket magukkal hoztak és megkövetelnek tőlünk. Bizakodó vagyok, pontosan ott tartunk, ahol a felkészülés jelen szakaszában tartanunk kell.

A 23 éves, 186 centis védekező középpályás akkor érkezett a Vidihez Újpestről, mikor Bartosz Grzelak volt a vezetőedző. A napokban új trénerekkel kellett ismerkednie, de szimpatikus számára, hogy magyar stáb irányítja a munkát.

- Ez a jelenlegi játékoskeretünknek is kedvező. A jövőben nagyon fontos lesz a fiatalok fejlesztése és beépítése a csapatba, ezekhez az elképzelésekhez tökéletesen passzol az új szakmai stáb gondolkodása. Sok fiatal magyar játékosunk van, biztos, hogy Pető Tamásék építeni fognak rájuk. Az első benyomás és az elmúlt két hét alatt elvégzett munka alapján pozitívan tekintek a jövőbe. Bízom benne, hogy folyamatosan fejlődni tudunk, ami engem és az egész csapatot is előrevisz, továbbá szakmailag is sikereket fogunk elérni az új idényben. Nagyon várjuk, hogy újra mérkőzést játszhassunk - tért rá Csongvai a szombaton 17 órakor kezdődő Bábolna elleni meccsre. - Kemény munkából jövünk, a stáb biztosan megadja majd minden játékosnak a lehetőséget és azt a terhelést, ami a szezon jelenlegi szakaszában szükséges. Itt még nem a taktikai finomságok lesznek előtérben, hanem hogy mindenki játékperchez jusson. Komolyan vesszük a meccset, fontos állomása lesz a felkészülésünknek.