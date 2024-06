- Minden kétséget kizáróan a klub zászlóshajója a röplabda szakosztály, amelynek férfi szakága két év alatt, a második vonalból feljutva az Extraligában kétszer ezüstérmes lett, míg a nők klubrekordot beállítva a 4. helyen zártak, hogy látta az idényt?

Sajnos a férfiaknál az aranyérem idén sem jött össze, ugyanúgy az ezüstöt szereztük meg, mint az előző évben. A lányokkal pedig a bronzcsatában voltunk érdekeltek, itt végül az ötödik mérkőzésen kaptunk ki, és a negyedik helyet szereztük meg. Azonban ez is nagy eredmény az előző évhez képest, amikor kis híján kiesett a csapat. Dávid Zoltán vezetőedző menesztése után az elnök úr lengyel vagy olasz szakembert szeretett volna látni a férfiak kispadján, az olasz bajnokságból érkezett végül az argentin Omar Pelillo. Kétségtelenül jó szakember, több új elemet megtanított a csapatnak, ellenben egyetlen egy probléma van vele kapcsolatban, hogy kizárólag spanyolul és olaszul kommunikál, keveset tud angolul, nincs meg a kellő nyelvtudása, dacára annak, hogy ezen a nyelven az összes játékossal tudna beszélni, nem kizárólag Szabó Vilmossal, aki a tolmács szerepét töltötte be a csapatból. Az volt a vezetőség feltétele, hogyha visszajön a szabadságáról, akkor meg kell tanulnia olyan szinten angolul, hogy megértesse a magát játékosokkal. Amennyiben azonban a tovább is fennáll a kommunikációs probléma a későbbiekben, akkor felbontjuk vele a szerződést. Feladó pozícióban Szabó Vilmos erősít bennünket a következő idényben is első számú feladóként, nem titkolt célunk, tovább építsük őt, és idővel az olasz második, vagy harmadik ligába értékesítsük, azt bizonyítva, hogy igenis mi egy utánpótlásbázis vagyunk, és az a cél nálunk hogy kineveljük a játékosokat. Redjo Koci mellé érkezik egy másik albán válogatott játékos. Ambrus Bence egyértelműen azért távozott, mert ő Dávid Zoltánra amolyan pótapaként nézett fel, és távozása után nem tudott ezzel a helyzettel mit kezdeni. Sajnáljuk, hogy elment, mert rendkívül sokat fejlődött nálunk. Boa Szabolcs még nagyon vívódik, hogy átnyergeljen-e a civil életbe, mert jó iskolákat végzett, ellenben az utolsó néhány mérkőzésen, a döntőben extrán teljesített. Ő még nem tudja azt, hogy a folytatásban játsszon-e. Rajtuk kívül Christian Janke, és Tomás Dileo távozott még, a többiek javarészt továbbra is nálunk folytatják. A lányoknál megmarad a csapat magja, és a vezetőedző Lukasz Przybylak-al szemben tovább él a bizalom, élő szerződése van. A légiósok közül Jessica Ventura, Massiel Matos befejezte nálunk a pályafutást, és Tóth Hajnalka is eligazol. Két-három érkezőre lehet számítani, az idény után visszavonult Vacsi Evelin pedig a klubon belül kapott munkát.