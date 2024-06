Három év után ismét kontinensviadalra készül a magyar labdarúgó-válogatott Marco Rossi vezetésével. A csapat hangolása már egy héttel ezelőtt megkezdődött a Telkiben található edzőközpontban, hétfő délután pedig elutazott Írországba, hogy az utolsó előtti felkészülési mérkőzésen pályára lépjen a németországi torna előtt.

A magyar válogatott három évvel ezelőtt is összecsapott Írországgal, akkor hazai pályán, a Szusza Ferenc Stadionban 0-0-s döntetlent játszottak egymással a felek. Az akkori összecsapáson Fiola Attila mellett Kleinheisler László, Bolla Bendegúz Loic Nego, és Schön Szabolcs is pályára lépett a Fejér vármegyei kötődésű játékosok közül. Most erre Schönnek nem lesz lehetősége, hiszen nincs a keretben, Fiola játékát pedig nem kockáztatja Marco Rossi, derült ki a hétfői sajtótájékoztatón.

– Fiola Attila játékát nem kockáztatjuk meg, hiszen az Izrael elleni tesztmeccs napján lesz öt hete, hogy megoperálták. Horváth Krisztofer kisebb sérülés miatt nem edzett, és bár jobb állapotban van, nem vetjük be. Gazdag Dániel hamarosan csatlakozik, Bolla Bendegúz hétfő este érkezett meg, ezért rájuk sem számíthatok. A többiek megfelelő állapotban vannak, bevetésre készén várják a találkozót. Ami az íreket illeti, kellemetlen ellenfél, Svájc és Belgium ellen is megmutatta, milyen nehéz feladata a legyűrése – utóbbinak nem is sikerült. Erős csapat, sok futballistája szerepel a Premier League-ben és a Championshipben – nyilatkozta Marco Rossi a hétfői sajtótájékoztatón. Hozzátette, az biztos, hogy Dárdai Márton kezd a bal oldali belső védő posztján, azonban ennek nem az az oka, hogy ne bízna az elmúlt időszakban a klubcsapatában gyengébben teljesítő Szalai Attilában.

Az ír sajtó rákérdezett a szövetségi kapitánynál arra is, hogy haragszik e a végül Írországot választó Sammie Szmodicsra.

– Amikor megkerestük, érdeklődtünk felőle, általános információt vártunk tőle, ehelyett néhány nappal később az érdeklődésünk híre a médiában kelt szárnyra. Logikus lépés volt számára, hogy Írországot választotta, mert itt született. Ő a szívére hallgatott, ezért pedig cseppet sem neheztelhetek rá. Fantasztikus idénye volt, rengeteg gólt szerzett, kívánom, folytassa így a gólgyártást, de csak a keddi meccs után – zárta gondolatait Marco Rossi.