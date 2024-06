Mennyire volt váratlan az érdi szakítás, kinek a döntése volt az elválás?

– Ez abszolút az enyém volt, én mondtam, hogy ne tovább. Még azt is felajánlottam, hogy hozzanak a fizetésemből egy kézilabdázót, hátha tud segíteni vagy lendíteni egy kicsit a csapaton, mert gyakorlatilag menthetetlen volt. Nem történt meg, így az elválás mellett döntöttem. Nem megélhetési edző vagyok, hanem nagyon szeretem csinálni. De csak akkor, ha van értelme.

Itt mit szeretett volna elérni?

– Mindig is az volt a cél, hogy a középmezőnyben foglaljunk helyet. De valami mindig közbeszólt. Elkezdtük a szezont egy kerettel, majd jött Besszer Borbála sérülése, és dőlt minden. Elsősorban védekezés szempontjából. Ő volt a hármas védőnk, és oda villámgyorsan nevelni kellett valakit. Apró bökkenő, hogy tizennyolc, tizenkilenc éves gyerekekből kellett védőt faragni. Akik a szezon végére már szépen elkezdték megérteni, hogy ezt hogyan kéne végrehajtani, ami megsüvegelendő. Az a Besszer-sérülés lelkileg is nagyon megfogta ezt a csapatot, és kevesen is voltunk. Hiába van öt szélsőd, meg három beállód, csak egyet tudtál a pályán minden posztból használni. Ráadásul a fiatalságnak mindig az az átka, hogy nagyok a formaingadozások, akár meccsen belül is, és nálunk nem sok fiatalabb csapat rohangált idén az NB I-ben. Ennek ellenére mikor elkezdődött a szezon, nem vert minket agyon senki, de mindig ott volt az a két gól különbség. És akkor itt újra oda lyukadunk ki, hogy kapusposzton is két fiatallal álltunk fel, akik még soha nem voltak ilyen szerepkörben. Ez pedig orosz rulett a javából. Semmi más nem kellett volna ezekre a meccsekre a szezon legelején, csak egy nagyon pici kapusteljesítmény. Igazából nem is a fiatalságukkal volt a gond, hanem az abból adódó tapasztalatlanságból. Emiatt kellett kicsit edzőnek és kicsit pszichológusnak is lennem, mert nem a tehetségükkel van a baj.

Akkor részben ez magyarázza a kupakudarcot is?

– Az a meccs az Esztergom ellen a legrosszabbkor jött. Ennek a csapatnak maga volt a halál, maga volt az átok. Egy NB I/B-s csapatnál másképp gondolkodnak a játékosok. Hihetetlen, de sokkal jobban akarnak, sokkal jobban küzdenek, darálnak mint az őrült, sokkal motiváltabbak, sokkal ambiciózusabbak, mert nem minden a kézilabda körül forog az életükben. Sokkal lazábban veszik és ez előnyükre válik.