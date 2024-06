A Real Madrid Alapítvány (RMA) a társadalmi felelősségvállalást erősítendő működtet világszerte sportiskolákat és intézményeket – ahol hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő gyerekeket is támogatnak. Madridból indult útjára a népszerű kezdeményezés, s az alapító mellett szponzorok tartják fenn számos országban ezeket az iskolákat. A Puskás Akadémiával (PA) 2011-ben kötött együttműködési megállapodást a Real Madrid Alapítvány, amit a legendás spanyol futballista, Emilio Butragueno és Mészáros Lőrinc elnök írtak alá. Ekkortól működik hivatalosan a Real Tanoda – hivatalos nevén Felcsúti Szociális Sportiskola az Egyenlő Esélyekért néven, a PA egyik társadalmi szerepvállalása jegyében. Azóta a Puskás Akadémián tanuló gyerekek, a Real Tanoda sportolói is többször részt vettek a Copa Alma nyári utazó programjaiban, hétszer jártak Portugáliában és Spanyolországban. Felcsúton is fogadtak két ízben vendégeket, 2019-ben legutóbb.

Fotó: Pesti Tamás

Felcsútra idén nyolcvan gyermek érkezett, két csapat Ukrajnából, valamint Portugália, Spanyolország, Bulgária, Románia és Lengyelország reálos iskoláiból utaztak hozzánk. A felcsúti sportoló gyerekeken kívül a környékbeli településekről, s a bicskei Kerecsendi Kiss Márton Roma Tanoda két tanulója is meghívást kaptak a Copa Almára. Szervezési szempont volt, hogy nagyjából egyenlő arányban vegyenek részt az eseményen fiúk és lányok, s ennek csak kis híja volt, mondta el Baboss Botond programfelelős, a Real Tanoda szakmai vezetője. A focista lányok részvétele erősítette a nemek arányát, tette hozzá. Hangsúlyozta, a reálos iskolákban kötelező a sport, legtöbben fociznak, kosárlabdáznak, ám nemcsak ez a fontos. A fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek együtt tanulnak az egészségesekkel, ám ez utóbbit nem hangsúlyozzák. Éppen arról szól a szellemisége ezen iskoláknak, hogy „nemcsak te vagy egyedül a világon”, fogalmazzák meg az integráció lényegét a 10-15 éveseknek is érthetően.

Fotó: Pesti Tamás

A költségeket a RA állta, egy óriás csomagküldő cég, az UPS szponzorálása mellett, valamint Felcsútra érkezett egy tizenötfős programszervező spanyol stáb, hogy segítsék a PA munkáját. A helyiek pedig mindenben helytálltak, a szállástól (Felcsúton és Csákváron), az étkeztetésen át a szállításig, a gazdag programkínálatig. Minden napra jutott sport, szellemi vetélkedő, játék, utazás. Nem maradhatott ki a Vál-völgyi Kisvasút, az alcsúti arborétum, a kalandpark, s kirándulást tettek a budai Várba. Az edzéseket többek között Móri Tamás vezette, valamint Szalkai Kitti, Paranai Enikő, játékvezetők voltak Lacza Albert és Sándor László, s egy arborétumi tájfutó versenyt Siposné Bokor Katalin animátor vezényelt le. A madridiak egy izgalmas társasjátékot irányítottak a Pancho Hotel kertjében. A búcsúrendezvényen beszédet mondott a Real Madrid Alapítvány nagykövete, a spanyol bajnok, UEFA Kupa-győztes Ricardo Gallego, a UPS dél-európai vezetője, Francisco Conejo, a Puskás Akadémia operatív vezetője, Székely Gábor, valamint a magyar futballhagyomány és a Puskás-ügyek nagykövete, Szöllősi György.