– Ilyen formában már tizenhárom éve rendezzük meg ezt a versenyt Cecén. A hagyománya ennek régebbre nyúl vissza, volt idő amikor nem hivatalos, hanem saját rendezésű versenyként futott ez a program, azonban tizenhárom éve már a megyei bajnokságnak ez egy hivatalos fordulója itt Dél-Fejérben – kezdte gondolatait Kiss Ágnes. Hozzátette, az előző évekhez hasonlóan idén is szép számban érkeztek nevezések, egyesfogatban öt, kettesfogatban huszonhat, míg vadászhajtásban huszonnégy induló hajtó volt.

A versenyre szép számú helyi és környékbeli néző látogatott ki. A nap folyamán végig jó volt a hangulat, mindenki jól érezte magát, ráadásul az időjárás is kedvezett a rendezvénynek.

– Szerencsés volt az időnk, jó volt a hangulat és a helyiek mellett sok vidéki is kilátogatott. Úgy érzem ismét egy színvonalas és jó rendezvényt tudhatunk magunk mögött, és nem csak a településnek, hanem az egész térségnek egy olyan rendezvénye volt ez ami hiánypótló – folytatta gondolatait a szervező. Mint megtudtuk tőle, most a szokásokhoz híven változtattak az időponton, eredetileg szeptemberben szokták megszervezni a versenyt, most azonban a megyei szövetség kérésére júniusra helyezték át az időpontot.

A verseny fővédnöke Varga Gábor országgyűlési képviselő úr volt, aki egyben a Cecei Lovasegyesület elnöke is.

– Országgyűlési képviselő úr a szívén viseli a cecei és a térség lovassport életét. A Cecei Lovasegyesületnek is ő az elnöke, ráadásul a megalkotója is. A versenynek is ő a megálmodója, nem tizenhárom éve, hanem még sok sok éve ő volt az aki ezt az egészet kezdeményezte. Az ő keze munkája, amit aztán később pár segítővel átvettünk, és az ő segítségével továbbvittük és visszük is – mondta a rendezvény eredetéről a szervező. Hozzátette, az esemény a Cecei Lovasegyesület főszervezésében valósult meg Cece Nagyközség önkormányzatának támogatásával.

Az egyesfogat akadályhajtásban ezúttal a hat induló közül a Paksi Fogat Sport Egyesület hajtója, Miklós János bizonyult a legjobban, 15 hibaponttal ő lett az első. A Fejér vármegyei versenyzők közül ebben a számban a Seregélyesi VSE színeiben induló Németh Andrea zárt a legjobban, a második lett 22,36 hibaponttal.

A kettesfogatok akadályhajtásán ezúttal a Tápiószentmártoni Lovas-Baráti SE hajtója, Pergel Imre zárt az élen jobb időeredményének köszönhetően, míg a második, és egyben a legjobb Fejér vármegyei versenyző Semjén Attila lett, aki a Mezőszilasi LSE-t képviselte.