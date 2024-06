A múlt heti válogatón a kenus Adolf Balázs, Hajdu Jonatán kettős megismételte a májusi első fordulóban aratott győzelmét 500 méteren a kajak-kenusok idei második válogatóversenyén, Szegeden, ezzel bekerült a jövő heti, ugyanitt sorra kerülő Európa-bajnokságon induló keretbe és az olimpiai csapatba is.

Ezúttal az Adolf-Hajdu duó rajt-cél győzelmet aratott az enyhén szembeszeles pályán. Már az elején az élre álltak, s az előnyüket fokozatosan növelve a végén fölényessé tették a sikerüket, amely azt jelenti, hogy a jövő héten indulhatnak az Eb-n és bekerültek a párizsi olimpiára készülő csapatba is. Az első fordulóhoz hasonlóan ezúttal is a Fejes Dániel, Kollár Kristóf páros lett a második, míg a tavaly ebben a számban kvótát szerző Korisánszky Dávid, Fekete Ádám duó most is negyedikként ért célba.

– Ez a futam nagyobb teher volt nekünk, mint az első válogató. A döntőre feltámadt a szél, úgyhogy elég melós pálya volt ez, nem adták könnyen a győzelmet – nyilatkozott a 27 éves, dunaújvárosi Hajdu.

Ezek után Hüttner Csaba szövetségi kapitány dolga már nem volt nehéz, hiszen férfi kenuban az Adolf Balázs, Hajdu Jonatán páros mindkét válogatón és a szegedi világkupán is remekül teljesített.

Magyarország tizenhat kvótával gazdálkodhat a párizsi olimpiára, hat férfi és négy női kajakossal, valamint három-három férfi és női kenussal.