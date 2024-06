A 2001 szeptember 28-án, Salgótarjánban született Hadfi Gréta szülővárosában kezdte a kézilabdát, de gimnazistaként már a Ferencvároshoz igazolt, és az ottani utánpótlásban tanulta meg az alapokat. A 2018/2019-es idényben ifjúsági bajnok volt a budapesti zöld-fehérekkel és tagja volt az FTC felnőtt bajnokcsapatának is. Rendszeresen szerepelt a korosztályos válogatottakban, a magyar U17-es csapattal világbajnoki címet szerzett. Kettős igazolással, a Vác csapatában is védett az NB I-ben, Érden is megmutatta mit tud, a legutóbbi idényben pedig Mosonmagyaróváron keserítette az ellenfelek életét. Előző edzői kiemelték, hogy védési stílusát tekintve a közeli zónákból, a szélekről érkező lövéseket nagyon jól védi.

Hadfi Gréta nem mellékesen a női strandkézilabda-válogatott egyik kapusa is, így a nyári időszakban sem a pihenésé lesz a főszerep. Remélhetőleg kiváló fizikai állapotban és egészségesen érkezik majd Fehérvárra, amit elmondása szerint nagyon izgatottan vár.

A csapathoz korábban érkezett már a 17-szeres spanyol válogatott kapus, Maddi Aalla Rotaetxe, így a kapuban papíron minden rendben lesz a következő szezonban.