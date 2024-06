“Tessék csak hagyni" - szólt ki a lelátó első sorában ücsörgő hölgynek Schön Szabolcs, aki egy korlát alatt átbújva gyűjtötte be a kigurult labdát. A 2023-2024-es szezonban válogatott formában védett kapus, Tóth Balázs, valamint az augusztusban már minden bizonnyal a csapattal együtt tréningező Kalmár Zsolt civilben figyelte az eseményeket, s rendületlenül fogadták a fotózkodni igyekvő futballbarátokat. Közben a Vidi tovább növelte előnyét: a 17. percben Schön Szabolcs külsővel perdített a hálóba, majd alig egy perccel később Katona Mátyás tekert szépen a bábolnai kapuba, 0-4. "Mennyi?? Négyet rúgtak már?" - döbbent meg a valóság fájdalmán egy elmélázó hazai drukker, de nem szomorkodott igazán, a 100 éves jubileum mindent felülírt. Csongvai Áron kacérkodott azért az ünneprontással, 22 méterről tüzelt, a kapus előtt egy göröngyön pattant fel védhetetlenül a labda, 0-5.

Lirim Kastrati nagy lendülettel futballozott

Forrás: fehervarfc.hu

A szünetben szinte teljes sort cserélt Pető Tamás, a tikkasztó hőségben csak a Kisvárdától nyáron érkezett Bohdan Melnyik maradt pályán. A rutint Szerafimov és Stefanelli adták ekkor a Vidinek, rendkívül fiatal gárdával küzdött tovább a fehérvári egylet. Továbbra is fölényben futballoztak a vendégek. Az 51. percben az argentin Stefanelli adott nagy labdát Berki Marcellnek, aki remekül emelte át a lasztit a kirohanó kapus felett, 0-6. Néhány minutummal később a Fehérvár FC II-ből felkerült Kovács Bence ügyeskedett, s bevágta a hetediket. A jobb szélső védőt játszó Simut Mario középen tűnt fel a 72. percben, tolt kettőt a labdán, majd 18 méterről, jobbal lőtte ki a jobb felső sarkot, 0-8. Három perc telt el, mikor Kovács Bence duplázott, éles szögből helyezett a hosszú sarokba, 0-9. A találkozó végéig kacérkodott a Vidi a tizedik találattal, de Szerafimov másfél méterről a jobb kapufára belsőzött.

Gólzáporos diadalt aratott a Vidi Bábolnán, amit a Komárom-Esztergom vármegyei első osztályú bajnokságban hatodik helyen zárt hazaiak nem bántak, míg a fehérváriak a gólokon kívül a játék minőségének is örülhettek. A Vidi legközelebb július 5-én, az NB II-es Ajka ellen lép pályára. Akkor már minden bizonnyal a Charlton Athletictől érkező George Dobson is rendelkezésre áll, s a fehérvári labdarúgásért szorítók csak reménykedhetnek, hogy a következő napokban nem bontja meg a csapategységet a csatasorban most a piros-kék színekért harcoló játékosok távozása.